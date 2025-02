Jay-Z

Il rapper era stato accusato di aver partecipato a uno stupro di gruppo con Diddy nel settembre del lontano 2000.

Covermedia Covermedia

È stata ufficialmente archiviata la causa per stupro intentata contro Jay-Z.

Secondo i documenti ottenuti da Us Weekly, la causa è stata «archiviata con pregiudizio», il che vuol dire che il caso è stato risolto e non vi è alcuna possibilità di essere riesaminato.

Il rapper, Shawn Carter all'anagrafe, era stato accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni con Sean 'Diddy' Combs dopo gli MTV Video Music Awards, nel settembre del 2000.

«La causa falsa contro Jay-Z, che non doveva nemmeno essere portata avanti, è stata archiviata con pregiudizio», ha affermato l'avvocato di Jay-Z Alex Spiro in una dichiarazione. «Reagendo di fronte ad accuse atroci e false, Jay ha fatto ciò che pochi avrebbero fatto: ha reagito, si è rifiutato di scendere a patti, non ha mai pagato un soldo, ha vinto e ha riabilitato il suo nome».

Jay-Z ha esultato via social attraverso la pagina X di Roc Nation. «Oggi abbiamo vinto. Le accuse frivole, fittizie e spaventose sono state respinte. Questa causa civile era senza fondamento e non è mai andata da nessuna parte», ha condiviso tramite X.

«La storia di fantasia che hanno creato era ridicola, se non fosse per la serietà delle affermazioni. Non augurerei questa esperienza a nessuno. Il trauma che io, mia moglie, i miei figli e i miei cari abbiamo sopportato purtroppo non si può cancellare».

«Il tribunale deve proteggere le vittime, OVVIAMENTE, ma con la stessa responsabilità etica, i tribunali devono proteggere anche le persone innocenti che vengono accusate senza uno straccio di prova».