Jay-Z

Il rapper e imprenditore americano Jay-Z porta avanti il progetto di Caesars Palace Times Square: un hub di intrattenimento che promette di unire cultura, business e comunità.

Jay-Z non ha intenzione di fermarsi: i suoi piani per aprire un casinò a Times Square, in piena Broadway, vanno avanti.

Con la sua società Roc Nation e un team di sviluppatori, il magnate dell'hip hop lavora al progetto Caesars Palace Times Square, che secondo lui rappresenta una naturale evoluzione della città di New York.

«New York è la capitale mondiale dell'intrattenimento, quindi l'idea di un casinò di livello internazionale qui ha perfettamente senso», ha spiegato in un'intervista a City & State New York.

«Ho sempre cercato opportunità capaci di cambiare la cultura e allo stesso tempo sostenere le comunità, e Caesars Palace Times Square è proprio questo: un'estensione dell'energia e dell'azione che rendono New York la città che è».

«Nuove opportunità per tutti»

Per Jay-Z, Times Square è «il cuore pulsante di New York, un luogo che ogni anno richiama milioni di persone per gli spettacoli di Broadway, lo shopping, il Capodanno e l'energia ineguagliabile della città».

Nonostante le critiche al progetto, il rapper è convinto che il casinò non farà concorrenza al quartiere, ma lo arricchirà: «La nostra visione è costruire una destinazione che porti ancora più persone a Times Square, generando nuova energia, nuovi affari e nuove opportunità per tutti».

Le perplessità restano, soprattutto per l'impatto che il gioco d'azzardo potrebbe avere sulle comunità afroamericane e sulla classe lavoratrice, storicamente più esposta ai rischi della ludopatia.