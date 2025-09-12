  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intrattenimento Jay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

Covermedia

12.9.2025 - 13:00

Jay-Z
Jay-Z

Il rapper e imprenditore americano Jay-Z porta avanti il progetto di Caesars Palace Times Square: un hub di intrattenimento che promette di unire cultura, business e comunità.

Covermedia

12.09.2025, 13:00

12.09.2025, 13:08

Jay-Z non ha intenzione di fermarsi: i suoi piani per aprire un casinò a Times Square, in piena Broadway, vanno avanti.

Con la sua società Roc Nation e un team di sviluppatori, il magnate dell'hip hop lavora al progetto Caesars Palace Times Square, che secondo lui rappresenta una naturale evoluzione della città di New York.

«New York è la capitale mondiale dell'intrattenimento, quindi l'idea di un casinò di livello internazionale qui ha perfettamente senso», ha spiegato in un'intervista a City & State New York.

«Ho sempre cercato opportunità capaci di cambiare la cultura e allo stesso tempo sostenere le comunità, e Caesars Palace Times Square è proprio questo: un'estensione dell'energia e dell'azione che rendono New York la città che è».

«Nuove opportunità per tutti»

Per Jay-Z, Times Square è «il cuore pulsante di New York, un luogo che ogni anno richiama milioni di persone per gli spettacoli di Broadway, lo shopping, il Capodanno e l'energia ineguagliabile della città».

Nonostante le critiche al progetto, il rapper è convinto che il casinò non farà concorrenza al quartiere, ma lo arricchirà: «La nostra visione è costruire una destinazione che porti ancora più persone a Times Square, generando nuova energia, nuovi affari e nuove opportunità per tutti».

Le perplessità restano, soprattutto per l'impatto che il gioco d'azzardo potrebbe avere sulle comunità afroamericane e sulla classe lavoratrice, storicamente più esposta ai rischi della ludopatia.

I più letti

Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Altre notizie

Musica. Elio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

MusicaElio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

Ecco quale. Amadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Ecco qualeAmadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Lieto evento. È nato il primo figlio di Saoirse Ronan e Jack Lowden

Lieto eventoÈ nato il primo figlio di Saoirse Ronan e Jack Lowden