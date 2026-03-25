Jay-Z Covermedia

Il rapper racconta l'impatto emotivo della causa per violenza sessuale del 2024, poi archiviata.

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Jay-Z ha parlato per la prima volta dell'impatto personale delle accuse mosse contro di lui in una causa per stupro nel 2024.

In un'intervista a GQ, l'artista ha descritto una reazione segnata da dolore e rabbia.

Il rapper, il cui vero nome è Shawn Carter, ha ricordato quel momento come profondamente destabilizzante. «È stato difficile. Davvero difficile. Ero distrutto», ha dichiarato. «Sono contento che siamo arrivati subito al punto, così da poter affrontare tutto. Ma sì, mi ha spezzato il cuore».

Riflettendo sul contesto attuale, Jay-Z ha sottolineato come oggi le conseguenze vengano spesso sottovalutate. «Viviamo in un'epoca in cui sembra che non si pensi abbastanza alle conseguenze», ha detto. «Perché tutto è così immediato».

L'artista ha poi raccontato il peso emotivo della vicenda: «Quella causa mi ha tolto tanto. Ero arrabbiato. Non provavo una rabbia così da molto tempo, una rabbia incontrollabile. Non si fanno accuse del genere a qualcuno senza esserne assolutamente certi».

Jay-Z ha sempre seguito regole personali «rigide», che hanno guidato il suo comportamento. «Devi essere sicuro prima di dire certe cose su una persona. Soprattutto su qualcuno come me», ha spiegato. «Anche nei momenti peggiori, avevamo delle regole: niente donne, niente bambini».

«Sono principi che ho imparato per strada», ha aggiunto. «Ci vivevamo e morivamo per questo. Per me è qualcosa di molto serio».

Pur avendo vissuto le accuse «molto duramente», il rapper non ha mai dubitato dell'esito. «Sapevo che ne saremmo usciti, perché non è vero», ha affermato. «E alla fine, la verità prevale sempre».

La causa era stata presentata inizialmente nell'ottobre 2024 e riproposta a dicembre. Una donna, rimasta anonima, aveva accusato Jay-Z e Sean «Diddy» Combs di averla violentata quando aveva 13 anni, dopo gli MTV Video Music Awards del 2000. Entrambi avevano respinto le accuse e il procedimento è stato successivamente archiviato all'inizio del 2025.

In seguito, Jay-Z ha intentato una causa per diffamazione contro l'accusatrice e i suoi legali, anch'essa respinta alcuni mesi dopo.