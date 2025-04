Jean-Claude Van Damme

L'attore e artista marziale Jean-Claude Van Damme avrebbe avuto rapporti sessuali con cinque donne rumene trafficate da un gruppo criminale a Cannes.

Jean-Claude Van Damme è stato accusato di avere avuto rapporti sessuali con varie donne rumene, vittime di sfruttamento e tratta di esseri umani.

Ad aprire l'indagine sul caso è stata la Direzione per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata della Romania (Diicot) che vede coinvolto l'attore belga. Lo riferisce Antena 3, emittente affiliata della CNN.

Nella denuncia si sostiene che l'attore e artista marziale ha avuto rapporti sessuali con cinque donne trafficate da un gruppo criminale che si ritiene sia guidato da un uomo d'affari rumeno e proprietario di un'agenzia di modelle di nome Morel Bolea.

Le donne «erano in uno stato di vulnerabilità»

Pare che le donne siano state presentate a Van Damme come un «regalo». I presunti atti sessuali si sarebbero consumati a Cannes a un evento da lui organizzato. Non è stata indicata una tempistica per i presunti atti.

L'avvocato di una delle presunte vittime ha affermato che le donne «erano in uno stato di vulnerabilità, con il sospetto che fossero state sfruttate».

«A un certo punto a Cannes, durante un evento organizzato da Jean-Claude Van Damme, diversi rumeni attualmente indagati per la costituzione di un gruppo criminale e sfruttamento della prostituzione avrebbero offerto a Jean-Claude Van Damme cinque donne – fotomodelle in Romania – per avere rapporti sessuali», ha riferito l'avvocato.

Van Damme, che ha recitato in film come «Kickboxer», «Double Impact» e «Street Fighter», si è sposato cinque volte ed è padre di tre figli.