Jeff Bridges Covermedia

A cinque anni dalla diagnosi, l'attore premio Oscar racconta la sua nuova normalità: memoria fragile, niente olfatto, ma tanta musica e gratitudine.

Covermedia Covermedia

Jeff Bridges è tornato a parlare della sua salute, e lo fa con quella disarmante sincerità che da sempre lo contraddistingue.

In un'intervista a People, il leggendario attore di «Il grande Lebowski» ha rivelato che, a cinque anni dalla diagnosi di linfoma, oggi si sente «molto bene» – anche se non mancano gli effetti collaterali a lungo termine.

«Sto bene», ha detto. «Anche se ogni tanto perdo la memoria. E ci sono ancora le conseguenze del COVID, che ho preso mentre facevo la chemio. Alcune cose non so se dipendano dal cancro, dal COVID o semplicemente dall'età».

Poi, con il suo tipico humour: «Non sento più gli odori. Mia moglie ride e mi dice: «Non mi lavo da giorni. Davvero non senti niente?». Beh, forse ci sono anche lati positivi. Anche se, per carità, a me piace il suo profumo».

Bridges aveva annunciato la sua diagnosi nel 2020 via Twitter: «È una malattia seria, ma mi sento fortunato: ho un ottimo team medico e una buona prognosi». Dopo mesi di terapia, nel settembre 2021 aveva comunicato di essere in remissione, ma anche che il COVID lo aveva «fatto a pezzi».

Oggi, a 75 anni, l'attore è tornato a coltivare un'altra delle sue grandi passioni: la musica. Ha appena pubblicato «Slow Magic 1977-1978», un album che raccoglie vecchie registrazioni inedite. «La musica è come una pianta che continua a spuntare tra le crepe del cemento. Non vuole stare ferma. E io la lascio uscire».