Jennifer Aniston

La star di Hollywood di tanto in tanto si concede degli snack tutt'altro che salutari.

Covermedia Covermedia

Il «guilty pleasure» di Jennifer Aniston? Mangiare del cibo bruciato. La star di Hollywood ha sempre seguito uno stile di vita sano ed equilibrato, come dimostrato dalla sua invidiabile forma fisica all'età di 56 anni.

Tuttavia, l'attrice di «Friends» di tanto in tanto si concede degli spuntini tutt'altro che salutari. «Adoro fare spuntini, ma mi piace mangiare cibo bruciato. Popcorn bruciati, pretzel bruciati, toast bruciati... Sono sicura che mi faranno male», ha dichiarato al podcast «Fat Mascara».

I medici avvertono da anni che mangiare cibi bruciati aumenta il rischio di ammalarsi di cancro.

Un altro alimento amato da Jennifer è il pane. «Tutti hanno paura del cestino del pane. Io non ne ho più. Purché lo si mangi con moderazione».

In una recente intervista Aniston ha confessato di seguire trattamenti viso allo sperma di salmone per conferire alla pelle un aspetto fresco.

«Lascia che ti spieghi – ha detto la star durante un episodio del Jimmy Kimmel Live! -, non è come si fa a estrarre lo sperma da un salmone... Ma non sembro forse un salmone? Non ho una bellissima pelle di salmone?».