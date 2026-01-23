Jennifer Aniston sul set. Imago

Jennifer Aniston racconta il nuovo amore con Jim Curtis, spiegando perché l’ipnotismo è solo una delle tante qualità che l'hanno conquistata.

Hai fretta? blue News riassume per te A 56 anni Jennifer Aniston vive una nuova fase serena della sua vita, tra carriera solida e amore ritrovato con Jim Curtis.

L'attrice definisce il compagno una persona straordinaria, semplice e gentile, impegnata ad aiutare gli altri a superare traumi e momenti di blocco.

La relazione, iniziata lontano dai riflettori, è diventata pubblica dopo le prime apparizioni insieme e alcune dichiarazioni ufficiali. Mostra di più

Dopo anni sotto i riflettori per la sua vita privata e due matrimoni alle spalle, Jennifer Aniston sembra aver ritrovato serenità. A 56 anni, l'attrice americana si gode una carriera solida e longeva a Hollywood, ma soprattutto una nuova relazione che le ha restituito equilibrio e leggerezza.

Dalla scorsa estate, l'attrice fa coppia con Jim Curtis, 50 anni, ipnotista, life coach ed esperto di benessere. Una storia nata lontano dai riflettori e diventata pubblica solo di recente, quando i due hanno deciso di uscire allo scoperto anche sui social.

«È davvero straordinario»

In un'intervista a «Elle USA», la nativa di Los Angeles ha parlato apertamente del nuovo compagno, confermando di essere innamorata e orgogliosa del suo percorso. «L'ipnotismo è solo una delle tante cose che fa», ha spiegato. «È davvero straordinario e aiuta moltissime persone».

L'attrice ha poi aggiunto parole ancora più personali: «È una persona molto speciale, allo stesso tempo semplice e gentile. Vuole aiutare le persone a guarire, a superare i traumi e le fasi di stallo per ritrovare lucidità. È una cosa bellissima dedicare la propria vita a questo».

Le prime apparizioni insieme

La coppia era stata fotografata per la prima volta a luglio, a bordo di uno yacht di amici comuni. Da quel momento, Jennifer e Jim non si sono più separati, mostrando una sintonia che sembra andare ben oltre un semplice colpo di fulmine.

Nel corso della stessa intervista, l'attrice ha anche allargato lo sguardo su temi di attualità e libertà di espressione, commentando il caso di Jimmy Kimmel, il cui show era stato temporaneamente sospeso dopo pressioni politiche di Donald Trump. «Stanno accadendo cose impensabili», ha detto. «È molto pericoloso e profondamente preoccupante».

Aniston ha però sottolineato il ruolo centrale del pubblico: «Alla fine siamo noi gli spettatori. Ci abboniamo a queste reti e piattaforme, quindi tutto dipende dalle persone e dalla loro voce. Le cancellazioni degli abbonamenti hanno parlato chiaro».

Tra amore ritrovato, consapevolezza civile e una carriera che continua a rinnovarsi, Jennifer Aniston sembra aver inaugurato una nuova fase della sua vita, lontana dalle ombre del passato e sempre più vicina a ciò che conta davvero.