Jennifer Aniston

Ipnosi, meditazione e riti scaramantici per l'attrice, che confessa di avere una vera e propria fobia di salire sull'aereo.

Covermedia Covermedia

Jennifer Aniston si sta sottoponendo a delle sedute di ipnosi per superare la paura di volare.

In un'intervista per «Travel + Leisure», la star di «Friends» ha ammesso di essere un'amante dei luoghi esotici e di scegliere per le sue vacanze località con «spiagge di sabbia bianca con acqua limpida e cristallina». Tuttavia, l'attrice ha una vera e propria fobia di salire a bordo dell'aereo, presupposto fondamentale per raggiungere le sue località preferite.

«Ho una paura tremenda di volare», ha confessato l'attrice, rivelando di seguire alcuni riti scaramantici come picchiettare l'esterno dell'aereo con la mano destra e di salire con il piede destro.

«Ma ultimamente ho praticato un po' di ipnosi, e uno dei requisiti è eliminare questo genere di superstizioni. Non ho fatto la solita mossa con la mano destra e il piede destro, e ora funziona incredibilmente bene!».

Per superare la paura di volare, Jennifer si affida anche alla meditazione e a precise tecniche per il controllo del respiro: «Immergersi in una buona meditazione può aiutare a superare il momento», ha continuato la 56enne.

Nel corso dell'intervista, Jennifer ha indicato il Lago di Como come il posto migliore in cui abbia mai girato un film. La star di Hollywood nel 2019 ha girato «Murder Mystery» con Adam Sandler proprio nella città lombarda.

«C'è sempre una location fantastica con Sandman», ha scherzato.