Jennifer Aniston

L’attrice ricorda l’amico ed ex co-star in «Friends»: «Ci eravamo sentiti la stessa mattina della sua morte».

Jennifer Aniston non si dà pace per la morte di Matthew Perry.

Durante un’intervista per Variety con Reese Witherspoon, la star di «Friends» è tornata a parlare dell’attore, morto a 54 anni il 28 ottobre.

«Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice. Questo è tutto quello che so», ha dichiarato la star di Hollywood.

Jennifer e Matthew si erano scambiati dei messaggi lo stesso giorno del tragico evento. «Ci eravamo scritti in quella mattina, era il solito buffo Matty», ha ricordato. «Non stava soffrendo. Non era in difficoltà. Era felice».

Reese ha aggiunto: «È importante che le persone lo sappiano».

«Infatti», ha replicato Jennifer. «Voglio che le persone sappiano che lui era veramente in salute e si stava rimettendo in forma. Aveva un obiettivo. Ha lavorato duramente. È stata davvero dura per lui. Mi manca tantissimo. A tutti noi. Ragazzi, ci ha fatto ridere davvero tanto».

Jennifer si è detta commossa per l’incredibile onda di affetto giunta sui social network dopo la morte di Perry.

«Spero che sappia di essere stato amato in un modo che non avrebbe mai pensato di essere».

Matthew, che aveva lottato per tanti anni contro la dipendenza da alcol e farmaci, è stato trovato privo di vita in una jacuzzi nella sua casa di Los Angeles. Ancora ignote le cause della morte.

Covermedia