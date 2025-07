Jennifer Aniston

L'attrice interpreterà la madre dell'ex star di «iCarly» nell'imminente serie TV tratta dal celebre memoir.

Covermedia Covermedia

Jennifer Aniston sarà la protagonista di una nuova serie TV basata sul bestseller di Jennette McCurdy, «I'm Glad My Mom Died».

Il libro, pubblicato nel 2022, racconta la difficile infanzia dell'attrice bambina e il comportamento abusivo della madre, recentemente deceduta.

Ieri i produttori di Apple TV+ hanno confermato lo sviluppo di una serie di 10 episodi che esplorerà le difficoltà della McCurdy come giovane attrice e la relazione tossica con sua madre, Debra, interpretata dalla Aniston, che per anni ha esercitato un comportamento manipolatorio.

«I'm Glad My Mom Died» racconta in modo emozionante e ironico le lotte della McCurdy come ex bambina prodigio, mentre si confronta con la madre narcisista e opprimente», si legge nella sinossi ufficiale. «La dramedy esplorerà la co-dipendenza tra una ragazza di 18 anni, attrice di una serie TV per bambini di successo, e sua madre, che si nutre della sua identità di «madre di una starlet», ruolo interpretato dalla Aniston».

La McCurdy sarà anche scrittrice, produttrice esecutiva e showrunner del progetto, insieme a Ari Katcher. «Sono entusiasta e onorata di poter creare e gestire questa serie, lavorando con un gruppo così incredibile», ha scritto la McCurdy su Instagram dopo l'annuncio.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul cast. La Aniston sarà anche produttrice esecutiva con Echo Films, insieme a Sharon Horgan di «Bad Sisters» e Stacy Greenberg per Merman, e Dani Gorin, Tom Ackerley e Josey McNamara per LuckyChap.

Inoltre, la Aniston tornerà sullo schermo il 17 settembre con la quarta stagione di «The Morning Show», sempre su Apple TV+.