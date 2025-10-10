Jennifer Aniston Faye's Vision/Cover Images

Jennifer Aniston ha parlato delle sue difficoltà nel diventare madre, criticando i media per non aver compreso la sua storia. L'attrice aveva già affrontato l'argomento in un editoriale del 2016 per «The Huffington Post».

Hai fretta? blue News riassume per te Jennifer Aniston ha rivelato che per più di vent'anni ha avuto delle difficoltà mediche legate alla sua fertilità.

Si è sfogata contro i media, raccontando che, in quel periodo, era stata spesso oggetto di discussione e di critica, proprio per il fatto che non aveva avuto figli.

Jason Bateman ha definito l'attrice come una «co-mamma» per le sue figlie. Mostra di più

Jennifer Aniston ha recentemente condiviso le sue esperienze personali riguardo alle difficoltà di fertilità che ha affrontato per oltre vent'anni.

In un'intervista con Harper's Bazaar, l'attrice ha spiegato perché ha deciso di scrivere un editoriale per «The Huffington Post» nel 2016, criticando il comportamento di alcuni media mainstream nei confronti della sua vita privata e del desiderio di avere una famiglia.

«Mi ferirono»

Come riporta «People», Aniston ha raccontato che, in passato, i media discutevano regolarmente del perché non avesse ancora avuto figli, senza sapere che la ragione era legata in realtà a delle difficoltà mediche.

«Non conoscevano la mia storia, né quello che avevo passato negli ultimi vent'anni per cercare di mettere su famiglia, perché non vado in giro a raccontare i miei problemi di salute. Non sono affari di nessuno», ha detto l'attrice, sottolineando come le speculazioni sulla sua vita privata l'abbiano colpita profondamente.

«Ma arriva un momento in cui non puoi fare a meno di sentirlo, questo racconto di come non avrò un bambino, non avrò una famiglia, perché sono egoista, una maniaca del lavoro. Queste cose mi ferirono, anch'io sono solo un essere umano. Siamo tutti esseri umani».

Una questione privata

L'attrice ha deciso di parlare anche per altre donne che si trovano nella sua stessa situazione, affrontando trattamenti di fecondazione in vitro. Ha spiegato che il suo intervento non era solo per se stessa, ma per tutte le donne che lottano con problemi simili.

Nel 2016, Aniston aveva già espresso sentimenti simili in un'intervista a «People», lamentandosi delle domande frequenti sulla sua decisione di non avere figli.

Ha sottolineato che ci sono molte ragioni per cui una persona potrebbe non avere figli e che queste ragioni non dovrebbero essere oggetto di discussione pubblica.

Con le figlie di Bateman

Recentemente, Jason Bateman, amico stretto di Aniston, ha parlato del suo rapporto con le sue figlie, Francesca e Maple, descrivendo Aniston come una «co-mamma» piuttosto che una semplice amica o zia.

Bateman ha elogiato l'attenzione e la cura che l'attrice dimostra nei confronti delle sue figlie, sottolineando il suo ruolo significativo nella loro vita.