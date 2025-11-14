Jennifer Aniston parla per la prima volta del nuovo compagno, il coach trasformazionale Jim Curtis. In un'intervista a «ELLE», l'attrice lo descrive come un uomo «molto normale e straordinario» che l'aiuta a vivere con chiarezza e serenità.

In un'intervista concessa a «ELLE» per il numero dedicato alle Women in Hollywood, Jennifer Aniston ha raccontato per la prima volta del suo nuovo compagno, Jim Curtis, definendolo «molto speciale» e «molto normale».

«Jim è davvero straordinario e aiuta tantissime persone», ha spiegato l'attrice. «È molto speciale, molto normale e molto gentile, e dedica la sua vita ad aiutare gli altri a guarire, a superare i traumi e a trasformare la stagnazione in chiarezza. È una cosa bellissima a cui dedicarsi».

La relazione tra la star di Hollywood e il coach trasformazionale e ipnotista è diventata ufficiale solo di recente. Dopo mesi di riservatezza, la coppia ha confermato la storia condividendo una tenera foto in bianco e nero sui social, dove la protagonista di «Friends» abbraccia affettuosamente il suo compagno.

«Buon compleanno, amore mio. Sei prezioso», ha scritto l'attrice il 3 novembre su Instagram, aggiungendo un'emoji a forma di cuore.

Prima di questa relazione, l'attrice è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2015 al 2017. Curtis, invece, ha un figlio adolescente nato dal matrimonio con Rachel Napolitano.

Durante la stessa intervista, Aniston ha anche parlato del suo percorso professionale, sottolineando di non avere rimpianti. Citando la collega Shirley MacLaine, sua co-protagonista in «Vizi di famiglia», ha aggiunto: «(Shirley) diceva sempre: "Difendi le tue convinzioni. Non fare mai nulla che ti metta a disagio. Se qualcosa parla al tuo cuore e alla tua anima, seguila. E se la tua prima reazione non è un sì immediato, ascoltala"».