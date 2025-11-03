  1. Clienti privati
Ecco chi è il compagno Jennifer Aniston ufficializza con una foto su Instagram la sua storia d'amore

Covermedia

3.11.2025 - 09:30

Jennifer Aniston & Jim Curtis
Jennifer Aniston & Jim Curtis

L'attrice di «Friends» pubblica la prima foto con il compagno Jim Curtis e gli dedica un messaggio tenero. Dopo mesi di indizi social, arriva la conferma ufficiale di una relazione che profuma di serenità.

Covermedia

03.11.2025, 09:30

03.11.2025, 09:38

Jennifer Aniston è innamorata: la star di «Friends» ha ufficializzato su Instagram la sua storia con Jim Curtis, accompagnando una foto in bianco e nero con poche parole, ma cariche di sentimento: «Buon compleanno, amore mio. Prezioso».

Nell'immagine, la protagonista di «The Morning Show» abbraccia da dietro Curtis, un «transformational coach» e ipnoterapeuta di successo, mentre i due sorridono con le mani intrecciate. Un gesto intimo e spontaneo, che ha fatto impazzire i fan in poche ore.

Il post arriva circa due mesi dopo che Aniston aveva lasciato trapelare qualcosa di più del suo consueto riserbo, condividendo su Instagram una serie di foto estive.

Tra un selfie con Courteney Cox, una risata con Sandra Bullock e uno scatto accanto ad Adam Sandler, gli osservatori più attenti avevano notato proprio lui: Jim Curtis, immortalato in un'istantanea discreta, ma eloquente.

Storia già finita sotto i riflettori a luglio

La loro storia, però, era già finita sotto i riflettori a luglio, quando la coppia era stata fotografata durante una vacanza a Maiorca, insieme all'amico Jason Bateman. Ad agosto, Aniston e Curtis erano invece stati avvistati in un'uscita a quattro con Cox e il suo compagno Johnny McDaid, e a inizio settembre i due sono stati visti passeggiare per le vie di New York.

Curtis, che in passato è stato sposato e ha un figlio adolescente, condivide con Aniston una visione di vita fondata sul benessere e sulla crescita personale, temi centrali anche nella carriera motivazionale dell'uomo.

Per Jennifer, vincitrice di un Golden Globe e da sempre attenta a proteggere la sua privacy, questo è il primo legame importante dopo i matrimoni con Brad Pitt e Justin Theroux.

Ma questa volta, il messaggio sembra chiaro: niente red carpet o dichiarazioni pubbliche, solo un abbraccio e una frase dolce, condivisa con il mondo.

