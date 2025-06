Jennifer Garner

L'attrice non esclude in futuro di sottoporsi a interventi di chirurgia plastica.

Covermedia Covermedia

Jennifer Garner ammette di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

L'attrice 53enne, tra le star più glamour di Hollywood, ha confessato durante un'intervista con Harper's Bazaar di essersi affidata ad alcuni trattamenti estetici per mantenere un aspetto fresco e giovane.

«Non faccio tanto e il Botox su di me non funziona molto bene, ecco perché porto spesso la frangia», ha rivelato Garner. «Mi piace poter muovere la fronte, ed è una parte grande del mio viso. Ho, tipo, cinque teste!».

Niente chirurgia plastica, almeno per ora

Dopo aver ammesso di aver fatto uso di Botox, la star ha consigliato delle iniezioni leviganti per la pelle, ma a condizione che vengano somministrate con cautela e da personale esperto. «Per quanto riguarda le iniezioni, penso che sia meglio trovare qualcuno di fantastico e procedere con cautela».

Al momento dunque solo pochi ritocchini per Jennifer, che non esclude del tutto di sottoporsi a interventi più invasivi in futuro: «Non ho ancora avuto bisogno della chirurgia plastica, ma non posso dire di non aver mai chiesto ai medici se dovrei farla».

«Fortunatamente ho trovato dei medici onesti che mi hanno detto di no. Ma solo Dio sa tra 10 anni come sarà la conversazione. Non sono ancora arrivata a quel punto», ha concluso l'attrice.