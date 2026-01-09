  1. Clienti privati
Intervista Jennifer Garner sul divorzio da Ben Affleck: «È stato difficile»

Covermedia

9.1.2026 - 11:00

Jennifer Garner
Jennifer Garner

In un'intervista a Marie Claire, l'attrice si racconta tra separazione, famiglia e maternità.

Covermedia

09.01.2026, 11:00

09.01.2026, 11:08

È un racconto misurato, privo di rivendicazioni, quello che Jennifer Garner affida alle pagine di «Marie Claire». L'attrice torna su uno dei capitoli più complessi della sua storia personale: la separazione da Ben Affleck, con cui è stata sposata dal 2005 fino alla conclusione ufficiale del divorzio, avvenuta nell'ottobre 2018.

«Devi essere lucida su quello che puoi e non puoi affrontare, e io non riuscivo a reggere ciò che c'era là fuori. Ma non era questo il dolore più grande», spiega. «La parte davvero difficile era il fatto in sé: lo scioglimento di una famiglia, la perdita di una vera partnership e di un'amicizia».

Dal matrimonio sono nati tre figli – Violet, 20 anni, Fin, 17, e Samuel, 13 – e la dimensione familiare resta il punto fermo del suo racconto. Garner però non ha mai vissuto come un sacrificio rallentare professionalmente quando i bambini erano piccoli.

«Era davvero difficile andare a lavorare e questo ha inciso in modo importante sui ruoli che sceglievo», spiega, sottolineando quanto la maternità abbia influenzato le sue priorità professionali.

Oggi lo sguardo è rivolto a una fase diversa, quella in cui i figli diventano adolescenti e giovani adulti. «Essere genitori ora è cambiato. È più una questione di educare con un bottone sulla bocca», ammette. «Devi lasciarli crescere e fare le loro scelte. Non puoi controllare tutto».

Nel frattempo, Garner è impegnata nella promozione della seconda stagione di «The Last Thing He Told Me», in arrivo il 20 febbraio su Apple TV.

