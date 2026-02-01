  1. Clienti privati
L'attesa sta per finire Jennifer Grey torna in «Dirty Dancing 2»

Covermedia

1.2.2026 - 13:00

Jennifer Grey
Jennifer Grey
Covermedia

L'attrice tornerà nei panni di Baby a distanza di quasi 40 anni dall'uscita del film originale.

Covermedia

01.02.2026, 13:00

01.02.2026, 13:07

Tutto pronto per il sequel di «Dirty Dancing».

Le riprese del sequel del cult degli anni '80 dovrebbero iniziare entro la seconda metà del 2026, con un cast che vedrà come protagonista Jennifer Grey, nuovamente nei panni di «Baby».

Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group ha dichiarato: «Stiamo andando avanti a tutta velocità affinché sia i fan di lunga data sia i nuovi spettatori possano scoprire la magia, la musica e l'emozione che rappresentano Dirty Dancing in un nuovo film pensato per il grande schermo».

«Il ruolo di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore – ha commentato l'attrice -, così come in quello di tanti fan nel corso degli anni».

«Mi sono chiesta a lungo dove potremmo ritrovare Baby anni dopo e che tipo di vita potrebbe avere. Ma ci è voluto del tempo per riunire il tipo di persone che sentivo potessero essere degne di costruire sull'eredità del film originale... e sono felice di dire che sembra che l'attesa stia per finire!».

A People, in una precedente intervista, Jennifer aveva parlato dell'assenza di Patrick Swayze, scomparso prematuramente nel 2009. «Non si cerca mai di ripetere qualcosa di magico come quello. Si punta semplicemente a qualcosa di diverso».

