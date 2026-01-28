Jennifer Grey

L'attrice sarà protagonista ed executive producer del film, che inizierà la produzione quest'anno.

A distanza di quasi 40 anni, Jennifer Grey tornerà a interpretare il suo iconico ruolo di Baby Houseman nel tanto atteso sequel di «Dirty Dancing».

L'attrice, celebre per aver recitato accanto al compianto Patrick Swayze nel film del 1987, riprenderà il suo ruolo nella pellicola che entrerà in produzione entro la fine dell'anno. «Il personaggio di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, come ha fatto anche nei cuori di tanti fan negli anni», ha dichiarato la 65enne Grey in un comunicato ufficiale.

«Mi sono sempre chiesta dove avremmo trovato Baby tanti anni dopo e come sarebbe stata la sua vita, ma ci è voluto del tempo per assemblare il tipo di persone a cui sentivo di poter affidare l'eredità del film originale... ed è con entusiasmo che posso dire che l'attesa è quasi finita!», ha aggiunto l'attrice, visibilmente emozionata per il ritorno al leggendario ruolo.

Il sequel, che è stato annunciato per la prima volta da Lionsgate nel 2022, ha vissuto un lungo periodo di sviluppo, ma ora è finalmente in fase di scrittura con Kim Rosenstock, sceneggiatrice di New Girl e Dying for Sex, e sarà prodotto da Nina Jacobson e Brad Simpson. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora riservati, il boss di Lionsgate, Adam Fogelson, ha confermato che la storia tornerà a Kellerman's, il resort dove tutto è iniziato.

Il film originale, ambientato nel 1963, raccontava della famiglia Houseman che trascorreva le vacanze estive al Kellerman's, dove Baby si innamorava di un istruttore di danza più grande, Johnny Castle, interpretato da Patrick Swayze.

Con le dinamiche tipiche di un sequel legato all'eredità del film, Baby è destinata a diventare una figura mentore per un nuovo gruppo di personaggi.

«Dirty Dancing è quel raro film che oggi è tanto emozionante, esaltante e ribelle quanto lo era quando è stato rilasciato», ha dichiarato Nina Jacobson, produttore del film.

«Lavorare con Jennifer Grey e Lionsgate al sequel è un vero piacere per Brad e per me. Siamo così fortunati ad essere stati invitati a tornare a Kellerman's per un altro ballo».

Nonostante la morte di Patrick Swayze nel 2009, il suo legame con il franchise è rimasto forte: nel 2004, l'attore fece un breve cameo nel prequel stand-alone «Dirty Dancing: Havana Nights», che vedeva protagonisti Diego Luna e Romola Garai.