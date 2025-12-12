Jennifer Lawrence & Josh Hutcherson

I due interpreti della saga originale riprendono i personaggi iconici nel prequel «Sunrise on the Reaping», dedicato alle origini del mentore Haymitch Abernathy.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nell'universo di «Hunger Games» per il prossimo prequel «Sunrise on the Reaping», adattamento del nuovo romanzo di Suzanne Collins.

Le due star, che nella quadrilogia originale interpretavano Katniss Everdeen e Peeta Mellark, riprenderanno i loro ruoli nel nuovo capitolo, secondo quanto riportato da numerose testate statunitensi.

Il film è ambientato 24 anni prima del primo «Hunger Games», e racconta la storia di Haymitch Abernathy durante la 50ª edizione dei giochi, in cui partecipò come tributo. Haymitch – interpretato in origine da Woody Harrelson – nel prequel avrà il volto di Joseph Zada.

I dettagli sul coinvolgimento di Lawrence e Hutcherson restano riservati, ma i lettori del romanzo «Sunrise on the Reaping» sanno che il libro si conclude con un epilogo ambientato nel futuro, in cui si intravede la vita di Haymitch accanto a Katniss e Peeta dopo la rivoluzione nella capitale, raccontata nei due film di «Il canto della rivolta».

Harrelson non è ancora stato confermato nel cast, anche se nel trailer recentemente diffuso si sente la sua voce pronunciare: «I think these games are gonna be different».

«Mi piacerebbe tornare sul set»

In una recente intervista a «Variety», Hutcherson aveva già lasciato intendere una possibile partecipazione: «Mi piacerebbe tornare sul set con il regista Francis Lawrence, con Jen, con Liam Hemsworth, con Woody. Non servirebbe alcuna convinzione: ci sarei in un attimo».

Alla domanda sull'epilogo, aveva risposto: «Sarebbe un sogno che si avvera. I sogni si avverano? A volte sì. A volte no. A volte, sì».

«Sunrise on the Reaping» vedrà nel cast anche Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace e Billy Porter, tra gli altri.

Diretto nuovamente da Francis Lawrence, il film arriverà nelle sale a novembre 2026.