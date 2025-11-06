Emma Stone & Jennifer Lawrence

Le due attrici premio Oscar uniscono le forze per produrre un film sulla più glamour e ironica star dei Muppet, simbolo di femminilità e autoironia.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lawrence ed Emma Stone stanno producendo un film dedicato a Miss Piggy, l'iconica maialina dei Muppet che da decenni incarna con ironia il mix perfetto tra vanità e forza femminile.

L'annuncio è arrivato nel podcast Las Culturistas, dove l'attrice ha raccontato: «Non so se posso dirlo, ma lo farò lo stesso. Emma Stone ed io stiamo producendo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo».

L'attore e drammaturgo, noto per lo spettacolo teatrale «Oh, Mary!», firmerà infatti la sceneggiatura del progetto.

Poco dopo, ospite al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Lawrence ha spiegato come è nata l'idea: «Durante il lockdown una mia amica mi disse: "Sai, sarebbe divertente se Miss Piggy venisse cancellata"».

Il riferimento è alla cancel culture, il fenomeno che porta l'opinione pubblica a «boicottare» personaggi famosi ritenuti controversi. «Miss Piggy è sempre stata un'icona femminista», ha aggiunto l'attrice, «e quella battuta ci ha fatto riflettere: perché non esiste un film che celebri il suo lato più emancipato e contemporaneo?».

Possibilità di un cameo?

Quanto alla possibilità di un cameo suo e di Stone, ha sorriso: «Credo di sì. Dobbiamo esserci».

Nata negli anni Settanta con The Muppet Show, Miss Piggy è diventata una vera icona pop, simbolo di glamour, ambizione e autoironia. Insieme a Kermit la rana ha conquistato il pubblico di ogni età e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Il progetto arriva mentre Disney+ lavora al revival del Muppet Show prodotto da Seth Rogen, con Sabrina Carpenter come ospite speciale e produttrice esecutiva.

Lawrence, intanto, è impegnata nella promozione del film «Die My Love», ma ammette di voler bilanciare la carriera con la vita familiare: «Adoro i franchise, ma ora ho due bambini piccoli e ho bisogno di più libertà».