  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Glamour e ironica star dei Muppet Jennifer Lawrence ed Emma Stone porteranno Miss Piggy al cinema

Covermedia

6.11.2025 - 11:10

Emma Stone & Jennifer Lawrence
Emma Stone & Jennifer Lawrence

Le due attrici premio Oscar uniscono le forze per produrre un film sulla più glamour e ironica star dei Muppet, simbolo di femminilità e autoironia.

Covermedia

06.11.2025, 11:10

06.11.2025, 11:12

Jennifer Lawrence ed Emma Stone stanno producendo un film dedicato a Miss Piggy, l'iconica maialina dei Muppet che da decenni incarna con ironia il mix perfetto tra vanità e forza femminile.

L'annuncio è arrivato nel podcast Las Culturistas, dove l'attrice ha raccontato: «Non so se posso dirlo, ma lo farò lo stesso. Emma Stone ed io stiamo producendo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo».

L'attore e drammaturgo, noto per lo spettacolo teatrale «Oh, Mary!», firmerà infatti la sceneggiatura del progetto.

Poco dopo, ospite al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Lawrence ha spiegato come è nata l'idea: «Durante il lockdown una mia amica mi disse: "Sai, sarebbe divertente se Miss Piggy venisse cancellata"».

Il riferimento è alla cancel culture, il fenomeno che porta l'opinione pubblica a «boicottare» personaggi famosi ritenuti controversi. «Miss Piggy è sempre stata un'icona femminista», ha aggiunto l'attrice, «e quella battuta ci ha fatto riflettere: perché non esiste un film che celebri il suo lato più emancipato e contemporaneo?».

Possibilità di un cameo?

Quanto alla possibilità di un cameo suo e di Stone, ha sorriso: «Credo di sì. Dobbiamo esserci».

Nata negli anni Settanta con The Muppet Show, Miss Piggy è diventata una vera icona pop, simbolo di glamour, ambizione e autoironia. Insieme a Kermit la rana ha conquistato il pubblico di ogni età e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Il progetto arriva mentre Disney+ lavora al revival del Muppet Show prodotto da Seth Rogen, con Sabrina Carpenter come ospite speciale e produttrice esecutiva.

Lawrence, intanto, è impegnata nella promozione del film «Die My Love», ma ammette di voler bilanciare la carriera con la vita familiare: «Adoro i franchise, ma ora ho due bambini piccoli e ho bisogno di più libertà».

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Trovata morta la nota influencer brasiliana conosciuta come la «Barbie umana»
Dopo la vittoria di Mamdani, Trump taglierà i fondi federali a New York?
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna

Altre notizie

Appello ai giovani. George Clooney contro i social: «Distruggono la magia del cinema»

Appello ai giovaniGeorge Clooney contro i social: «Distruggono la magia del cinema»

Atti persecutori. Morgan offre 100'000 euro all'ex Angelica Schiatti, ma il processo si fa lo stesso

Atti persecutoriMorgan offre 100'000 euro all'ex Angelica Schiatti, ma il processo si fa lo stesso

In «Close Personal Friends». Otto anni dopo l'addio a Hollywood, Meghan Markle torna al cinema

In «Close Personal Friends»Otto anni dopo l'addio a Hollywood, Meghan Markle torna al cinema