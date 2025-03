Jennifer Lawrence

L'attrice avvistata senza pancione per le strade di New York con il marito Cooke Maroney.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lawrence è diventata mamma per la seconda volta. Non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma l'attrice Premio Oscar è stata vista passeggiare per le strade di New York con il marito Cooke Maroney senza più il pancione.

Dal lungo cappotto blu navy non traspariva nessuna dolce rotondità, ed è dunque probabile che la star abbia partorito.

Jennifer ha annunciato di essere di nuovo incinta con un comunicato affidato a Vogue lo scorso ottobre. Il parto era previsto per l'inizio della primavera.

Una fonte vicina alla star di «Hunger Games» aveva riferito che il primogenito della coppia, Cy, avrebbe avuto un fratellino o una sorellina a ridosso del suo terzo compleanno. Cy è nato nel febbraio 2022, quindi il piccolo ha spento le tre candeline all'incirca un mese fa.

Jennifer e Cooke sposi dall'ottobre 2019

Jennifer e Cooke si sono sposati nell'ottobre 2019 a Newport, Rhode Island.

Maroney lavora come direttore di una galleria d'arte alla Gladstone Gallery di New York dal 2022.

Oltre a prepararsi per l'arrivo del nuovo bebè, Lawrence è attesa dal tour promozionale del nuovo film «Die, My Love», che racconta la storia di una donna alle prese con la depressione post-partum.