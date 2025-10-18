Jennifer Lawrence con Robert Pattinson. Covermedia

L'attrice racconta al «Graham Norton Show» l'episodio più imbarazzante del nuovo film di Lynne Ramsay.

Jennifer Lawrence ha svelato un retroscena curioso dal set di «Die, My Love», il nuovo film diretto da Lynne Ramsay.

Durante un'intervista al «Graham Norton Show», l'attrice ha raccontato che la regista le chiese di replicare una danza interpretativa provata con Robert Pattinson, ma «completamente nudi».

«Robert e io abbiamo fatto lezioni di danza insieme, è stato già abbastanza imbarazzante. Poi, il primo giorno di riprese, Lynne ci ha chiesto di rifarlo nudi!», ha raccontato l'attrice tra le risate del pubblico.

Il film, tratto dal romanzo di Ariana Harwicz, racconta la storia di una giovane madre (Lawrence) che scivola nella depressione post-partum fino alla psicosi, mettendo in crisi il matrimonio con il marito interpretato da Pattinson.

L'attore ha ammesso in una precedente intervista a GQ di aver quasi avuto un «crollo mentale» girando la scena: «Mi dicevano «basta ballare, segui la musica», ma per me era un incubo».

Con un tono tra commedia e dramma psicologico, «Die, My Love» esplora il confine fragile tra desiderio e follia. L'uscita nelle sale è prevista per il 27 novembre 2025, con una première internazionale già attesissima.