Jennifer Lopez

Doppio progetto in arrivo nel 2024 per la star.

Jennifer Lopez è pronta a rilasciare un film per accompagnare il suo nuovo album «This Is Me... Now».

Il nuovo disco della star, il primo a dieci anni di distanza dall’ultimo, verrà pubblicato il 16 febbraio 2024 e a far da apripista al progetto sarà un film ispirato integralmente alla sua musica.

Il film, che verrà rilasciato su Prime Video, è descritto come «una rivisitazione musicale e visiva guidata dalla narrazione, intima, riflessiva, sexy, divertente, fantastica e altamente divertente della sua vita amorosa esaminata pubblicamente».

«Lopez crea un'esperienza cinematografica coinvolgente che ridefinisce il genere: una stravagante festa visiva e sonora con coreografie impressionanti, cameo costellati di stelle, costumi, scenografie e immagini degne di nota», si legge nel comunicato stampa.

«Sebbene sia uno show sorprendentemente vivido, il film è in definitiva un sentito inno al viaggio di autoguarigione di JLo e alla fede eterna nei finali da favola. Il pubblico ne rimarrà affascinato e con la speranza che il vero amore possa essere più di un sogno».

Diretto dal regista di video musicali Dave Meyers, «This Is Me... Now: The Film» è scritto da Jennifer, dal marito Ben Affleck e Matt Walton e tratto da una storia di Lopez, Meyers and Chris Shafer. La star sarà la protagonista del film, accanto ad altri «membri del cast che verranno annunciati».

La 54enne aveva annunciato lo scorso anno di essere al lavoro sul follow-up del suo album del 2002 «This is Me... Then».

Il primo singolo, «Can't Get Enough», verrà rilasciato il 10 gennaio.

Covermedia