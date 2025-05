Jennifer Lopez KEYSTONE

Jennifer Lopez tornerà a condurre gli American Music Awards 2025, nonostante un recente infortunio al volto durante le prove.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Jennifer Lopez si è ferita al naso durante le prove degli American Music Awards 2025, cadendo mentre ballava.

Ha mostrato su Instagram le immagini dell'infortunio, ringraziando il medico per l'intervento rapido ed efficace.

Il 26 maggio tornerà alla conduzione dello show, a dieci anni dal suo debutto come presentatrice. Mostra di più

Durante le prove per gli American Music Awards 2025, che condurrà il prossimo 26 maggio, Jennifer Lopez ha riportato un infortunio al volto.

La star ha condiviso su Instagram le immagini della ferita, un taglio profondo sul naso, raccontando ai suoi follower quanto accaduto circa una settimana fa. Sebbene non abbia fornito molti dettagli sull'incidente, il sito «PageSix» riferisce che la cantante è caduta mentre ballava.

Nei selfie pubblicati, J.Lo si mostra prima con il ghiaccio sul viso e poi struccata, mettendo in evidenza la ferita. Ha ringraziato il medico intervenuto scrivendo: «Grazie per la cucitura, Dottor Diamond. Una settimana dopo - e tanto ghiaccio - ora sono come nuova».

L'intervento dei sanitari è stato immediato e tutto si è risolto senza gravi conseguenze.

Jennifer Lopez ha messo questo foto sui social Instagram/Jlo

American Music Awards 2025

La 55enne tornerà alla conduzione degli American Music Awards 2025, che andranno in onda il 26 maggio su CBS e in streaming su Paramount+.

A dieci anni dalla sua prima esperienza come presentatrice, nel 2015, la pop star riprende il ruolo, dopo aver partecipato allo show anche come performer in diverse edizioni e aver vinto tre premi importanti (tra cui Miglior Artista Pop/Rock e Miglior Artista Latina).

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.