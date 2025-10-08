Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme (foto d'archivio). Imago

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno sorpreso tutti apparendo insieme alla première di «Kiss of the Spider Woman». L'attrice ha recentemente condiviso le sfide personali affrontate durante le riprese del film.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto un'apparizione inaspettata insieme sul tappeto rosso di New York per la première del film «Kiss of the Spider Woman».

La coppia, che ha divorziato a febbraio dopo tre anni di matrimonio, ha mostrato un rapporto amichevole, con Lopez che ha ringraziato pubblicamente Affleck per il suo supporto come produttore esecutivo del film.

L'attrice ha espresso la sua gratitudine durante l'evento, affermando: «Grazie mille, grazie a tutti per essere qui stasera. Grazie, Ben, questo film non sarebbe mai stato realizzato senza Ben e senza Artist Equity».

Ha anche condiviso la sua emozione nel leggere la sceneggiatura, descrivendo il progetto come un'opportunità per dimostrare le sue capacità di canto, ballo e recitazione.

«La cosa migliore che mi sia capitata, perché mi ha cambiata»

Nonostante il divorzio, Lopez ha parlato positivamente dell'impatto che la separazione ha avuto sulla sua crescita personale. In un'intervista a «CBS News», ha dichiarato: «La cosa migliore che mi sia capitata, perché mi ha cambiata. Mi ha aiutata a crescere nel modo di cui avevo bisogno».

Ha anche riflettuto sulle difficoltà incontrate durante le riprese del film, spiegando come fosse felice sul set, ma trovasse difficile conciliare tutto nella vita privata.

Affleck, noto per essere riservato, ha parlato del divorzio in un'intervista a «GQ», descrivendolo come un'esperienza imbarazzante, ma senza scandali. Ha sottolineato che la loro separazione è stata semplicemente la storia di due persone che hanno affrontato una relazione complessa.

Nonostante la fine del loro matrimonio, i due sembrano mantenere un rapporto rispettoso e amichevole, evitando di alimentare i gossip e mantenendo un profilo basso.

La loro apparizione insieme sul tappeto rosso ha suscitato un effetto nostalgia, ricordando ai fan i tempi passati.

