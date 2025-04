Jennifer Lopez

I due ex non riescono a vendere la loro mansion: l'attore vorrebbe abbassare il prezzo dell'immobile in modo da liberarsene, mentre la cantante non intende abbassare le sue pretese.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in totale disaccordo sulla vendita della loro mansion di Beverly Hills.

La cantante e l'attore sarebbero arrivati



a un punto critico per quanto riguarda la vendita della loro ex casa coniugale da 68 milioni di dollari, sul mercato da quasi nove mesi.

Secondo quanto riferito da alcune fonti a TMZ, Ben vorrebbe abbassare il prezzo dell'immobile in modo da liberarsene, mentre Jennifer pare non intenda abbassare le sue pretese.

I due hanno raggiunto il divorzio a gennaio.

Un acquirente s'è defilato

Secondo TMZ, non sarebbero arrivate offerte significative per la mansion. I due ex hanno messo in vendita la loro villa da 12 camere da letto nel luglio dello scorso anno.

A quanto pare, hanno ricevuto e accettato un'offerta da 64 milioni di dollari lo scorso settembre, ma il potenziale acquirente si è ritirato prima dell'accordo.

Ben e Jennifer hanno acquistato la proprietà nel giugno 2023 per oltre 60 milioni di dollari, un anno dopo le loro sontuose nozze.

UNa delle poche case salvatesi dai roghi di LA

Dopo il divorzio, J-Lo si è trasferita in una casa da 18 milioni di dollari nei pressi di Los Angeles, mentre Affleck in un appartamento da 20 milioni di dollari a Pacific Palisades, acquistato prima che la cantante chiedesse il divorzio.

La casa delle due star è stata tra le poche rimaste indenni dagli incendi di Los Angeles.