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Film Jennifer Lopez e Brett Goldstein, intesa immediata sul set di «Office Romance»

Covermedia

15.5.2026 - 13:00

Jennifer Lopez e Brett Goldstein in «Office Romance»
Jennifer Lopez e Brett Goldstein in «Office Romance»

Jennifer Lopez elogia il protagonista di «Ted Lasso», Brett Goldstein, dopo la sintonia scattata sul set della nuova commedia romantica Netflix «Office Romance» in arrivo a giugno.

Covermedia

15.05.2026, 13:00

15.05.2026, 13:02

Tra Jennifer Lopez e Brett Goldstein la scintilla è scattata subito sul set di «Office Romance».

Nella nuova commedia romantica Netflix, Lopez interpreta l'amministratrice delegata di una grande azienda che si innamora del nuovo dipendente Daniel, interpretato da Goldstein.

Durante l'evento Netflix Upfront di New York, la cantante e attrice ha parlato della chimica immediata tra loro: «Fin dall'inizio c'era grande chimica tra noi... ed è cresciuta mentre giravamo il film insieme».

La star di «Prima o poi mi sposo» si aspettava un uomo «duro» come Roy Kent, il personaggio interpretato da Goldstein nella serie «Ted Lasso». Invece ha trovato una persona «gentile, delicata, molto intelligente e incredibilmente affascinante».

«È la migliore in questo genere»

Goldstein, autore del film insieme a Joe Kelly, ha scritto il personaggio di Jackie pensando a Lopez, considerata una delle regine della commedia romantica grazie a film come «Un amore a 5 stelle», «Quel mostro di suocera» e «Shotgun Wedding».

«Ci siamo chiesti chi fosse la miglior star delle commedie romantiche e senza esitazione abbiamo risposto entrambi JLo», ha detto l'attore britannico.

«È la migliore in questo genere. Volevamo scrivere qualcosa di abbastanza intelligente e divertente da convincerla ad accettare».

Anche il regista Ol Parker aveva notato subito la sintonia tra i due protagonisti durante un pranzo organizzato prima dell'inizio delle riprese: «Abbiamo riso per tutto il pranzo e ho pensato subito: funzionerà alla grande».

Nel cast di «Office Romance» compaiono anche Betty Gilpin, Tony Hale e Bradley Whitford. Il film debutterà su Netflix il 5 giugno.

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