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I gemelli escono di casa Jennifer Lopez: «Ho cresciuto i miei figli da sola»

Covermedia

18.6.2026 - 13:00

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez

Dopo il divorzio da Marc Anthony, la superstar ha dedicato ai gemelli Max ed Emme gran parte delle sue energie. Oggi i due lasciano casa per iniziare l'università.

Covermedia

18.06.2026, 13:00

18.06.2026, 13:03

Max ed Emme spiccano il volo verso l'università dei loro sogni.

Con i figli ormai pronti a iniziare una nuova fase della loro vita, Jennifer Lopez guarda indietro al percorso che l'ha portata fin qui e si concede un momento per riconoscere i propri meriti.

Ospite del podcast SmartLess, la cantante e attrice ha raccontato l'emozione di vedere i gemelli Max ed Emme pronti a lasciare casa per l'università.

«Entrambi sono stati ammessi a tutte le università che avevano scelto. Hanno ottenuto delle borse di studio e andranno dove desiderano andare», ha detto con orgoglio.

Un traguardo che per Jennifer Lopez vale doppio. Dopo il divorzio da Marc Anthony nel 2011, infatti, ha cresciuto i figli contando su pochissimo aiuto.

«Mi sono detta: «L'hai fatto da sola». Hai avuto pochissimo aiuto. È una grande soddisfazione», ha raccontato ai conduttori Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes.

Oggi, mentre Max ed Emme si preparano a diventare indipendenti, la star guarda a quel percorso con serenità. «Ora posso guardare la mia vita, apprezzarla per quello che è e per ciò che ho costruito, ed essere davvero felice», ha spiegato.

Negli ultimi anni la sua vita privata è tornata spesso sotto i riflettori, prima grazie al matrimonio con Ben Affleck nel 2022 e poi a causa della separazione nel 2024.

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