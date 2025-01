Jennifer Lopez

La star statunitense sente di essere ancora in attesa del ruolo della sua vita.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lopez è convinta di non avere ancora espresso al massimo il suo potenziale da attrice.

Nel corso della sua carriera, la star ha recitato in film campioni di incasso come «Out of Sight» e «Un amore a 5 stelle», ed è stata acclamata dalla critica per le sue interpretazioni in «Selena», «Le ragazze di Wall Street» e «Unstoppable». Tuttavia, Jennifer crede che i migliori film della sua carriera debbano ancora arrivare.

«Ho ancora tanto da fare. Sono a metà strada», ha dichiarato la 55enne a Variety. «I miei migliori film sono di fronte a me, i miei più grandi successi. Tutto è nel futuro».

Recentemente Jennifer ha recitato nell'adattamento cinematografico del musical «Kiss of a Spider Woman», che verrà presentato al Sundance Film Festival tra pochi giorni. Nel film, J-Lo interpreta Aurora, un personaggio creato dalla fantasia di Molina, parrucchiere gay che sta scontando una condanna in una prigione argentina.

«È probabilmente la mia migliore esperienza cinematografica. È un film su come l'amore trascenda tutto: le circostanze più difficili, il genere, i pregiudizi sociali. Tutto». ha raccontato.

Nel corso del weekend, Jennifer riceverà il Legend & Groundbreaker Award, in occasione del Palm Springs International Film Festival in California. A consegnarle il premio sarà Ralph Fiennes. «Sono lusingata e sbalordita!», ha commentato.