Ben Affleck e Jennifer Lopez

Emergono nuovi retroscena e dettagli sulla separazione del momento, quella tra Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Ben Affleck non sarebbe mai piaciuto a nessuno, ad eccezione della madre di Jennifer Lopez.

È quanto spifferato da un insider a Page Six: «La ristretta cerchia di Jennifer Lopez ha sempre disprezzato Ben Affleck. Fatta eccezione per la mamma di JLo, Ben Affleck non è mai piaciuto a nessuno. È uno s*****o di prima categoria».

Tra i più accaniti detrattori del divo ci sarebbe Benny Medina, storico manager della popstar. Medina ce l'avrebbe con Ben da una vita: per la precisione dal 2004, quando ci fu la prima rottura, a un passo dalle nozze, tra Affleck e Lopez. «Ben e Benny non si sopportano. Non sono mai andati d'accordo e c'è ancora cattivo sangue», ha assicurato l'insider.

Aggiungendo che dopo la fine del primo fidanzamento con Affleck «Benny è diventato uno dei confidenti più fidati di Jen». Quando Affleck e JLo nel 2021 si sono ritrovati, Medina, continua l'insider, non ha remato contro la reunion né contro le doppie nozze celebrate nel 2022: «Benny conosce bene Jennifer, sapeva che avrebbe sposato Ben a dispetto di tutto e tutto».

«Lui è un egoista che come partner non si impegna affatto»

Lopez, fa sapere sempre Page Six, avrebbe eliminato dalla sua vita chi avrebbe provato a metterla in guardia. Come l'amica di vecchia data Leah Remini che le avrebbe consigliato di pensarci bene prima di riprovarci con Ben. E l'avrebbe incoraggiata a ricordare che il primo fidanzamento era fallito «perché lui è un egoista che come partner non si impegna affatto».

JLo «si è così arrabbiata che ha tagliato tutti i legami con Leah» (e naturalmente non l'ha invitata al matrimonio con Ben). Le due si sarebbero riavvicinate solo negli ultimi mesi, quando «Remini ha supportato Jennifer per i suoi problemi coniugali».

I «Bennifer» non si fanno vedere più insieme dallo scorso marzo, ma non ancora annunciato ufficialmente il divorzio.

