Jennifer Lopez KEYSTONE

Problemi per la popstar Jennifer Lopez durante il suo ultimo concerto a Varsavia, in Polonia.

Covermedia Covermedia

Piccolo inconveniente di stile per Jennifer Lopez, impegnata in questi mesi in tour in Europa, durante il recente concerto a Varsavia: la gonna si è sganciata ed è rimasta in mutande sul palco.

La cantante e attrice indossava un completo dorato: reggiseno a triangolo con paillettes, un paio di guanti coordinati, una gonnellina a frange. Proprio quest'ultima, durante i movimenti scatenati, si è sganciata e le è letteralmente scivolata di dosso, cadendo a terra.

J-Lo se ne è accorta e ha fatto la faccia stupita, per poi fermarsi in posa qualche secondo. Alla fine uno dei ballerini si è avvicinato per rimetterle l'indumento, che al di sotto presentava fortunatamente un paio di slip a vita alta.

«Sono contenta di aver indossato la biancheria intima – ha ammesso ridendo l'ex moglie di Ben Affleck per poi aggiungere – Di solito non indosso biancheria intima».

Poi ha lanciato la gonnellina al pubblico e qualcuno l'ha afferrata. «Puoi tenerla. Non la voglio indietro», ha detto al fortunato spettatore.

Ora la cantante è pronta per le ultime date del tour: il gran finale è previsto proprio in Italia, il 12 agosto in Sardegna.