Jennifer Lopez Covermedia

Dopo il divorzio da Ben Affleck, J.Lo è pronta a ripartire. Con un tour mondiale, il palco del World Pride e gli American Music Awards, la star si gode un momento di rinascita: «Tutto nella mia vita adesso è sano e positivo».

Covermedia Covermedia

Jennifer Lopez ha le idee chiare su come affrontare l'estate: «Sembra il momento perfetto per celebrare la libertà e la felicità», ha dichiarato a People. E per farlo ha scelto il suo habitat naturale, il palcoscenico.

L'attrice e cantante, 55 anni, sarà la conduttrice dei American Music Awards 2025 e il mese prossimo salirà sul palco del World Pride Music Festival a Washington, D.C. «Non vedo l'ora di tornare a esibirmi», ha raccontato. «Tutto nella mia vita in questo momento mi sembra davvero sano e positivo, e sono pronta a uscire, far cantare e ballare la gente, e farla divertire. È sempre stato il mio obiettivo».

A darle forza, anche l'affetto dei suoi figli. Jennifer ha rivelato che i gemelli Max ed Emme, 17 anni, parteciperanno con lei al concerto del World Pride: «Penso che verranno, visto che sarà più un concerto vero e proprio. Sono dolcissimi. I migliori». I ragazzi sono nati dal matrimonio con Marc Anthony.

Il ritorno alla musica e all'energia del live arriva a pochi mesi dal divorzio da Ben Affleck, con cui era sposata dal 2022: la separazione è stata ufficializzata lo scorso gennaio.

Intanto J.Lo è impegnata anche con la promozione del film musicale «Kiss of the Spider Woman» e si prepara a partire con il tour internazionale «Up All Night: Live in 2025».

Diciotto date in tutto il mondo, a partire dal 4 luglio in Egitto: per Jennifer, il modo perfetto per riscrivere un'estate tutta nuova.