Dopo 2 anni di matrimonio Jennifer Lopez racconta il divorzio da Ben Affleck: «Mi ha cambiata»

Covermedia

29.9.2025 - 09:30

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez

La difficile separazione dal celebre attore, è stata un lezione di vita preziosa per J.Lo: «Mi ha aiutata a crescere».

Covermedia

29.09.2025, 09:30

29.09.2025, 09:40

Jennifer Lopez guarda al suo divorzio da Ben Affleck con gratitudine. La separazione dall'attore premio Oscar, annunciata nell'aprile 2024 dopo quasi due anni di matrimonio e ufficializzata a gennaio, ha rappresentato per la star un momento di crescita personale.

In un'intervista a CBS News Sunday Morning, Jennifer ha definito l'esperienza emotiva come «la cosa migliore che mi sia mai capitata».

«Mi ha cambiata. Mi ha aiutata a crescere nel modo in cui avevo bisogno. A diventare più consapevole di me stessa. Sono una persona diversa rispetto all'anno scorso», ha dichiarato. «Mi sono divertita così tanto durante l'estate. Ora riesco a godermi di più le cose, la gioia è vivere questi momenti e abbracciare davvero la vita... I momenti difficili sono lezioni, e una volta capito questo, tutto diventa più leggero e puoi davvero volare».

La 56enne ha ammesso però che non è stato facile conciliare la vita personale con le riprese del suo nuovo film, «Il bacio della donna ragno».

«È stato difficile. Un periodo davvero duro», ha confessato. «Era complicato non pensare a certe cose. Ogni momento sul set, interpretando questo ruolo, ero felice, ma tornando a casa la situazione era difficile. Mi chiedevo: «Come posso conciliare tutto questo?"».

Ben Affleck ha supportato il progetto finanziariamente

Jennifer ha però voluto riconoscere il contributo di Ben Affleck, che attraverso la sua società Artists Equity ha supportato il progetto finanziariamente. «Il film non sarebbe stato realizzato senza di lui e Artists Equity. Gli ho detto che questo era il ruolo che ero nata per interpretare, e volevo farlo... e lui ha contribuito a renderlo possibile».

Diretto da Bill Condon, «Il bacio della donna ragno» è tratto dall'omonimo musical teatrale e vedrà nel cast anche Diego Luna. L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 10 ottobre.

