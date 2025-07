Jennifer Lopez

«Ci ho provato diverse volte, adesso basta», ha detto la cantante durante un concerto in Spagna.

Dopo quattro matrimoni falliti, Jennifer Lopez ha chiarito che non ha più intenzione di sposarsi.

Durante il suo tour europeo, la cantante e attrice ha risposto a un fan che le aveva chiesto di sposarlo: «Ci ho provato diverse volte... credo di aver chiuso con questa storia», ha replicato.

La 55enne è convolata a nozze per la prima volta con l'attore Ojani Noa nel 1997, ma il matrimonio è durato a malapena un anno. In seguito si è sposata con Cris Judd nel 2001, per poi separarsi nel 2003.

La Lopez ha in seguito sposato il cantante Marc Anthony nel 2004: il divorzio è arrivato dopo dieci anni insieme e due figli, i gemelli Emme e Max.

Nel 2022 ha giurato amore eterno a Ben Affleck: un clamoroso ritorno di fiamma a venti anni di distanza. Ma dopo due anni l'incantesimo si è spezzato.

Prima di rincontrare Affleck, la Lopez aveva accettato la proposta di matrimonio dello sportivo Alex Rodriguez, al quale è stata legata dal 2017 al 2021.