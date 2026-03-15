Jennifer Lopez Covermedia

La cantante, reduce dal divorzio da Ben Affleck, si gode la vita da donna e mamma single: «È una sensazione bellissima».

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Jennifer Lopez si gode la sua vita da donna single.

Con alle spalle quattro matrimoni finiti alle ortiche – l'ultimo con Ben Affleck durato appena due anni -, la star ammette di sentirsi totalmente libera dopo aver trascorso buona parte della sua vita in coppia.

«Sono nella mia era felice», ha dichiarato J-Lo in un'intervista rilasciata a Nightline e trasmessa in anteprima da Good Morning America. «Per la prima volta nella mia vita mi sento libera. Sono da sola ed è una sensazione bellissima».

Jennifer aveva quasi dimenticato cosa significasse vivere senza un uomo accanto: «Ho sempre avuto dei fidanzati. C'è sempre stato qualcuno nella mia vita e sentivo che molte cose fossero fuori dal mio controllo».

Alla conduttrice Juju Chang, la popstar ha inoltre confidato di avere imparato ad essere più gentile con se stessa. «Sono arrivata al punto in cui mi fido di me stessa e mi apprezzo un po' di più, invece di essere sempre dura con me stessa e di dovere sempre dimostrare qualcosa», ha ammesso la star, aggiungendo di essersi presa un anno di pausa «per guarire» dal divorzio da Affleck. «Ho cancellato il tour e ho scelto di stare a casa e riflettere su quanto accaduto senza scappare o rifugiarmi nel lavoro o in un'altra persona».

Jennifer è stata sposata con il produttore Ojani Noa dal 1997 al 1998, con l'attore e ballerino Cris Judd dal 2001 al 2003 e con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014. Il matrimonio con Ben Affleck, con cui aveva già avuto una relazione nei primi anni 2000, è durato dal 2022 al 2024.