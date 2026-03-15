  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una nuova sensazione Jennifer Lopez single e felice: «Per la prima volta mi sento libera»

Covermedia

15.3.2026 - 13:00

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Covermedia

La cantante, reduce dal divorzio da Ben Affleck, si gode la vita da donna e mamma single: «È una sensazione bellissima».

Covermedia

15.03.2026, 13:00

15.03.2026, 13:34

Jennifer Lopez si gode la sua vita da donna single.

Con alle spalle quattro matrimoni finiti alle ortiche – l'ultimo con Ben Affleck durato appena due anni -, la star ammette di sentirsi totalmente libera dopo aver trascorso buona parte della sua vita in coppia.

«Sono nella mia era felice», ha dichiarato J-Lo in un'intervista rilasciata a Nightline e trasmessa in anteprima da Good Morning America. «Per la prima volta nella mia vita mi sento libera. Sono da sola ed è una sensazione bellissima».

Jennifer aveva quasi dimenticato cosa significasse vivere senza un uomo accanto: «Ho sempre avuto dei fidanzati. C'è sempre stato qualcuno nella mia vita e sentivo che molte cose fossero fuori dal mio controllo».

Alla conduttrice Juju Chang, la popstar ha inoltre confidato di avere imparato ad essere più gentile con se stessa. «Sono arrivata al punto in cui mi fido di me stessa e mi apprezzo un po' di più, invece di essere sempre dura con me stessa e di dovere sempre dimostrare qualcosa», ha ammesso la star, aggiungendo di essersi presa un anno di pausa «per guarire» dal divorzio da Affleck. «Ho cancellato il tour e ho scelto di stare a casa e riflettere su quanto accaduto senza scappare o rifugiarmi nel lavoro o in un'altra persona».

Jennifer è stata sposata con il produttore Ojani Noa dal 1997 al 1998, con l'attore e ballerino Cris Judd dal 2001 al 2003 e con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014. Il matrimonio con Ben Affleck, con cui aveva già avuto una relazione nei primi anni 2000, è durato dal 2022 al 2024.

I più letti

Aereo scompare dopo il decollo da Locarno: ricerche in Val Bavona
«La direttrice di SSR Susanne Wille assume personale peggio di qualsiasi altro uomo»
In Italia un pieno può costare fino a 30 franchi in meno: ecco perché la benzina è così cara in Svizzera
Il campione di dorso Ceccon sbotta: «Mi alleno con chi fa acquagym. Come preparo le Olimpiadi?»
Belen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina

Altre notizie

Iperattività. Heidi Klum: «L'ADHD è il mio superpotere»

IperattivitàHeidi Klum: «L'ADHD è il mio superpotere»

All'estero. Mahmood si trasferisce in Spagna: «Non voglio essere perseguitato»

All'esteroMahmood si trasferisce in Spagna: «Non voglio essere perseguitato»

Indiscrezioni. Belen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina

IndiscrezioniBelen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina