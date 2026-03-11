Jennifer Lopez

A dare forza a Jennifer Lopez fu il consiglio della coach motivazionale Louise Hay: «Continua sempre a ballare».

Covermedia Covermedia

Jennifer Lopez si sbottona sul divorzio da Marc Anthony.

Lo fa dal palco della sua residency «Up All Night» al The Colosseum at Caesars Palace di Las Vegas, dove la cantante e attrice ha condiviso con il pubblico un ricordo personale tra una canzone e l'altra.

Durante lo spettacolo, la star – oggi 56 anni – ha raccontato quanto sia stato complicato affrontare la fine del matrimonio con il cantante portoricano, durato quasi dieci anni e concluso nel 2014.

Con la sua ironia, Lopez ha scherzato sul fatto che al terzo divorzio stava «diventando davvero brava» a gestire le separazioni. Ma dietro la battuta si nascondeva una ferita molto reale.

«Ero quasi pronta a mollare tutto»

«È stato davvero un periodo difficile», ha confidato ai fan. «Ero quasi pronta a mollare tutto. Ero una madre single con due gemelli di tre anni».

Lopez condivide infatti i figli Max ed Emme, oggi diciottenni, proprio con Marc Anthony. In quel momento complicato, racconta, a sostenerla fu una figura importante della sua vita: la scrittrice e coach motivazionale Louise Hay.

«Chiamai una delle mie mentori, Louise Hay», ha spiegato. «Mi disse: "Jennifer, tu sei una ballerina, giusto?". Io risposi: "Sì". E lei: "Quando impari una coreografia e sbagli i passi, cosa fai?". Le dissi: "Continuo finché non li imparo bene". E lei mi rispose: "Esatto, Jennifer. Continua sempre a ballare"».

«Ballate ancora, ancora e ancora»

Un consiglio semplice, ma decisivo, che la cantante ha fatto suo anche negli anni successivi.

Dopo la separazione da Anthony, Lopez ha infatti riallacciato i rapporti con l'attore Ben Affleck, con cui si è sposata nel 2022 prima di chiedere il divorzio nell'agosto 2024.

Sul palco di Las Vegas, però, la star ha preferito trasformare quel ricordo in un messaggio universale per il pubblico. Poco prima di cantare la sua hit «Dance Again», Lopez si è rivolta ai fan con parole che suonavano come un piccolo manifesto di resilienza.

«Auguro lo stesso a ognuno di voi», ha detto. «Qualunque cosa la vita vi metta davanti, continuate a ballare. Ballate ancora, ancora e ancora».