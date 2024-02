Jennifer Lopez

La cantante sta per rilasciare il nuovo disco, follow-up dell’iconico «This Is Me… Then» del 2002.

«This Is Me…Now» potrebbe essere l’ultimo album in assoluto di Jennifer Lopez.

In una nuova intervista per Entertainment Tonight, la superstar del pop, 54, ha rivelato alcuni dettagli del nuovo progetto, con cui potrebbe chiudere la sua carriera discografica.

«Proviamo a fare delle cose speciali per i fan e a creare degli oggetti da collezione che possano tenere con loro per sempre», ha dichiarato J-Lo.

«La verità è che non so nemmeno se farò un altro album dopo questo. È la quintessenza del progetto J.Lo di Jennifer Lopez e mi sento davvero molto soddisfatta, quindi ad un certo punto diventeranno davvero oggetti da collezione».

Alla domanda se sia intenzionata a lasciare il mondo della musica, Jennifer ha risposto: «Non dite a Benny (Medina, il suo produttore; ndr) quello che sto pensando, che questo potrebbe essere il mio ultimo album!».

«This Is Me… Now» è il follow-up dell’iconico album del 2002, «This is Me… Then».

«Mi sembra rappresenti la fine di un’era per me e l’inizio di una nuova, quindi mai dire mai, ma al momento voglio solamente mettere cuore e anima in questo progetto, di cui sono molto entusiasta e che sicuramente mi ha impegnato tanto».

Il disco verrà accompagnato da un film musicale, scritto e diretto da J-Lo, intitolato «This Is Me...Now: A Love Story».

«Sono stato molto ispirata a fare la musica a questo punto della mia vita con tutte le cose straordinarie che mi sono successe negli ultimi due anni e una volta terminata la musica, ho pensato: «OK, è veramente speciale»», ha aggiunto. «Voglio fare qualcosa di speciale. Non voglio semplicemente fare il percorso normale e così ho creato questa esperienza cinematografica, e quel tipo di esperienza è nata quando ero in studio e mi sono resa conto che, anche se raccontava una bellissima storia, la musica non raccontava tutta la storia».

Entrambi i progetti verranno rilasciati venerdì.

Covermedia