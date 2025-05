Jennifer Lopez

Dopo la cancellazione del tour 2024, Jennifer Lopez annuncia a sorpresa la residency «Up All Night Live» al Colosseum del Caesars Palace.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lopez è pronta a tornare sul palco con una residency esclusiva a Las Vegas.

Dopo aver condotto i 2025 American Music Awards, la popstar ha annunciato su Instagram il nuovo show: «Jennifer Lopez: Up All Night Live», in scena al Colosseum del Caesars Palace.

La prima parte della residency andrà in scena dal 30 dicembre al 3 gennaio, mentre una seconda serie di date è prevista a marzo con otto spettacoli aggiuntivi. I biglietti saranno in vendita dal 6 giugno.

«SORPRESA JLOVERS! Siamo tornati! Farò una residency a Las Vegas! Unitevi a me per «Up All Night Live» al Colosseum del Caesars Palace», ha scritto la cantante in un post dedicato ai fan.

L'annuncio arriva dopo la cancellazione del tour nordamericano di 30 date previsto per giugno 2024, dovuta – secondo indiscrezioni – a scarse vendite di biglietti.

In un'intervista a Nikki Glaser per l'edizione autunnale 2024 di Interview Magazine, Jennifer ha parlato con sincerità del suo momento personale: «Ho i fan più comprensivi e affettuosi del mondo. Alcune fanbase possono essere pungenti, la mia è solo piena di amore», ha raccontato con un sorriso.

«Mi è dispiaciuto moltissimo deludere qualcuno, ma avevo bisogno di stare con i miei figli, con me stessa, e affrontare quello che stava succedendo nella mia vita. È stato il periodo più difficile, ma anche il migliore, perché ho potuto lavorare profondamente su me stessa».

J.Lo torna quindi nella città che l'ha già accolta con successo: tra il 2016 e il 2018 aveva tenuto la sua prima residency al Zappos Theater del Planet Hollywood, con lo show «All I Have».