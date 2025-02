Jennifer Lopez Covermedia

Nel film musicale diretto da Bill Condon, la cantante e attrice interpreta la leggendaria attrice Ingrid Luna e le sue due incarnazioni oniriche: Aurora e la Donna Ragno.

Jennifer Lopez non è solo una popstar, un'icona della moda e una leggenda del cinema: è una forza della natura.

Nel suo ultimo progetto, «Kiss of the Spider Woman», la star ha girato ben undici numeri musicali in soli diciassette giorni, dando vita a un personaggio che mescola sensualità, nostalgia e potenza scenica.

Nel film musicale diretto da Bill Condon, la cantante e attrice interpreta la leggendaria attrice Ingrid Luna e le sue due incarnazioni oniriche: Aurora e la Donna Ragno. Questi personaggi prendono vita attraverso la fantasia di Molina, il protagonista interpretato da Tonatiuh, detenuto in un carcere argentino. Un ruolo complesso, che richiedeva non solo una presenza scenica impeccabile, ma anche un talento musicale e coreografico straordinario.

Eppure, per Jennifer, la sfida era chiara fin dall'inizio. Il produttore Greg Yolen ha raccontato a Collider i ritmi serrati imposti dalla produzione: «Avevamo una finestra temporale molto ridotta per girare tutto il materiale di Jennifer, e davvero, con chiunque altro non ce l'avremmo mai fatta». Il tempo era prezioso, le riprese non ammettevano errori, e la Lopez ha dimostrato ancora una volta il perché sia considerata una delle performer più instancabili di Hollywood: «Jennifer affrontava un nuovo numero musicale ogni singolo giorno e lo portava a termine con una precisione incredibile. Non c'era margine per dire 'lo riprendiamo domani', dovevamo fare centro. E lei lo ha fatto».

Il regista Bill Condon non ha potuto fare a meno di lodare il talento della sua protagonista, ribadendo che «nessun'altra al mondo avrebbe potuto farlo». La performance della cantante e attrice, infatti, non si è limitata all'esecuzione perfetta delle coreografie e dei brani, ma ha portato sullo schermo un'interpretazione raffinata e intensa: «Musica e danza sono elementi centrali, ma non tolgono nulla alla profondità della sua recitazione. È riuscita a incarnare lo stile di recitazione degli anni '50 senza mai scadere nella parodia, rendendo tutto incredibilmente autentico».

Dopo il debutto al Sundance Film Festival a gennaio, «Kiss of the Spider Woman» è già tra i titoli più attesi della stagione. E se la performance di Jennifer Lopez è già stata definita «straordinaria» da chi ha avuto la fortuna di vederla in anteprima, non resta che attendere la sua uscita ufficiale per lasciarsi ipnotizzare dal fascino senza tempo della sua Donna Ragno.