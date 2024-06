Jennifer Lopez

La star è stata vista con le amiche a Positano mentre il suo matrimonio con l'attore è sempre più vicino alla fine.

Covermedia

Jennifer Lopez è in vacanza in Italia senza Ben Affleck.

La cantante 54enne è stata avvistata su una barca al largo di Positano, con indosso un top a fascia giallo con giacca e pantaloncini.

J-Lo è apparsa di buon umore con le amiche, nonostante la love story con Ben, 51 anni, sembra davvero giunta ai titoli di coda.

Poco più tardi, Jennifer è stata vista in un hotel della costiera amalfitana.

Secondo People, la star sta pianificando un'estate di vacanze in solitaria, mentre le ripetuti voci sulla fine del matrimonio con Affleck continuano a farsi strada.

Jennifer ha cancellato anche il tour di fine maggio, dicendo di avere bisogno di tempo per stare «con i bambini, la famiglia e gli amici più vicini».

I due non vivono più insieme da alcune settimane: Ben ha lasciato la casa coniugale e starebbe vivendo in una casa nei dintorni. La mega villa che avevano acquistato dopo le sontuose nozze di due anni fa è in vendita.

Per Entertainment Tonight, Ben e Jennifer «vivono separatamente» ma non si sono ancora lasciati ufficialmente.

Una fonte ha rivelato: «A questo punto, stanno semplicemente facendo le loro cose. Hanno iniziato la loro relazione con molto ottimismo e pensavano che le cose potessero cambiare, ma non è così».

Covermedia