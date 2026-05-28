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Non solo musica Jennifer Lopez volta pagina: ecco la nuova villa da 13 milioni di euro dopo Ben Affleck

Covermedia

28.5.2026 - 09:30

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez

Una fonte descrive la residenza come «la sua personale Barbie Dreamhouse».

Covermedia

28.05.2026, 09:30

28.05.2026, 09:32

Jennifer Lopez ha traslocato nella nuova villa di Los Angeles da 13 milioni di euro acquistata dopo il divorzio da Ben Affleck.

«Jennifer vive nella nuova proprietà ed è entusiasta perché sembra la sua personale Barbie Dreamhouse», ha raccontato una fonte al Daily Mail.

JLo, che cercava casa dall'aprile 2024, ha mostrato ai follower alcuni scorci della mansion sui social. Nelle immagini si vedono il giardino con piscina e l'area relax, caratterizzati da tonalità rosa e bianche.

Per il Memorial Day, con lei c'erano anche i gemelli diciottenni Max Muñiz ed Emme Maribel Muñiz, avuti dall'ex marito Marc Anthony.

Negli ultimi tre anni, l'attrice ha vissuto nella maxi villa da 45 milioni di euro condivisa con Affleck e la loro famiglia allargata.

La proprietà, con 12 camere da letto e 24 bagni, è sul mercato dal luglio 2024. Secondo i registri immobiliari, il 5 maggio è stata nuovamente proposta a circa 37 milioni di euro.

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