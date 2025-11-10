  1. Clienti privati
Molestatore e aggressivo? Jeremy Renner respinge le accuse della regista Yi Zhou: «Totale falsità»

Covermedia

10.11.2025 - 09:30

Jeremy Renner
Jeremy Renner

L'attore di «Avengers» nega con fermezza le accuse mosse dalla regista Yi Zhou, che sostiene di aver ricevuto foto intime e di essere stata vittima di comportamenti aggressivi.

Covermedia

10.11.2025, 09:30

10.11.2025, 09:37

Jeremy Renner, star del Marvel Cinematic Universe, si trova al centro di nuove accuse che hanno infiammato il gossip internazionale.

La regista e artista Yi Zhou sostiene che l'attore le abbia inviato «immagini personali e intime» e che, durante un incontro ad agosto, si sia comportato in modo aggressivo, costringendola a rifugiarsi in una stanza per paura.

Renner, attraverso un portavoce, ha smentito categoricamente ogni accusa: «Le affermazioni che vengono fatte sono totalmente inaccurate e false», ha dichiarato a «Variety».

«Sedotta perché convinta dal suo affetto e dalla forza dell'amore»

Secondo quanto riportato da «The Daily Mail», Yi Zhou ha condiviso su Instagram una serie di post accompagnati dagli hashtag #Cancel e #CancelJeremyRenner.

Nei messaggi, la regista racconta di aver iniziato a frequentare l'attore dopo che, in giugno, lui le avrebbe inviato «immagini pornografiche non richieste tramite DM e WhatsApp». A suo dire, sarebbe poi stata «sedotta» da Renner, convinta dal suo presunto affetto e dalla «forza dell'amore».

Il rapporto professionale tra i due era noto già da tempo: Renner figura infatti come intervistato nel documentario di Zhou «Chronicles of Disney», dedicato alla storia e all'eredità dello studio, e presta la voce al film generato con intelligenza artificiale «Stardust Future: Stars and Scars», che secondo Variety dovrebbe uscire in sala a novembre per concorrere agli Oscar.

Nonostante le accuse, Jeremy Renner resta fermo nella sua difesa.

