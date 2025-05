Jeremy Renner

L'attore crede che il drastico taglio del compenso sia legato all'incidente con lo spazzaneve del 2023, in cui ha rischiato di morire.

Covermedia Covermedia

Jeremy Renner si è rifiutato di girare «Hawkeye 2». L'attore, che ha interpretato l'Avenger nei vari film dell'Universo Marvel e nella miniserie Disney+, ha rivelato come la produzione gli abbia offerto metà del compenso rispetto alla prima stagione per tornare nei panni di Clint Barton.

«Mi hanno chiesto di girare la seconda stagione, offrendomi la metà dei soldi. Ho pensato: «Beh, mi richiederà un lavoro doppio per la metà della cifra precedente, e mi impegnerà per otto mesi», essenzialmente dovrei farlo per metà del salario», ha ammesso Renner a «High Performance».

Secondo Jeremy, il taglio del suo compenso potrebbe essere legato al gravissimo incidente del 2023, quando venne travolto dal suo spazzaneve, rischiando di morire.

«Ho pensato: «Scusate? Perché?». Avete pensato che sono la metà di Jeremy perché mi hanno investito? Forse è per quello che volete pagarmi la metà di quello che ho guadagnato per la prima stagione?», ha attaccato la star.

«Questa non è la Marvel e nemmeno la Disney. Si tratta semplicemente di chi fa i conti, dei contabili», ha ammesso Renner, aggiungendo di aver «mandato a quel paese» la produzione per l'offerta considerata «un insulto».

«Purtroppo non c'è stata intesa su questo. Amo ancora il personaggio, mi piacerebbe ancora interpretarlo, ma ho dovuto difendermi».