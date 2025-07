Jeremy Renner Covermedia

L'attore di «Hawkeye» rompe il silenzio sulle dichiarazioni di Sonni Pacheco, che nel 2019 lo aveva accusato di minacce e comportamenti pericolosi: «Erano solo calunnie, mi hanno ferito e disumanizzato».

Covermedia Covermedia

lo aveva accusato di averla minacciata di morte e di aver sparato al soffitto mentre la bambina dormiva.

L'attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco in «Hawkeye» e premiato per «The Hurt Locker», ha sempre negato le accuse. In una recente intervista con The Guardian, Renner ha ribadito la sua posizione: «Essere accusato di cose che non hai fatto, giusto? Non fa piacere a nessuno. E sicuramente non fa piacere quando sei una celebrità e tutti ne vengono a conoscenza», ha dichiarato. L'attore ha definito quelle affermazioni «clickbait» e ha spiegato quanto abbiano influito sulla sua vita privata e pubblica. «È tutta quella morbosità che gira là fuori. È clickbait, e mi ferisce. Disumanizza le persone. Ma non mi importa di ciò che la gente dice. Lo fanno per motivi loro, non per la verità. E ci sono abituato, perché sono un personaggio pubblico. Non leggo le recensioni, non leggo i commenti. Non mi interessa. Non fa parte della mia vita».

Renner, oggi 54enne, ha anche sottolineato che il rapporto con Sonni Pacheco è cambiato negli anni: ora condividono l'affidamento congiunto della figlia Ava, che ha 12 anni. «Sua madre e io andiamo molto d'accordo e facciamo parte l'uno della vita dell'altro. È una cosa bellissima», ha aggiunto.

L'intervista arriva mentre l'attore è impegnato nella promozione del suo libro autobiografico, «My Next Breath: A Memoir», nel quale racconta anche la lunga riabilitazione dopo il grave incidente con uno spazzaneve che lo ha quasi ucciso nel 2023.