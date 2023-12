Jerry Calà

Dal 24 dicembre torna in tv con «Chi ha rapito Jerry Calà?», ma lo showman veronese rallenta: «Godersi la vita ed evitare lo stress».

Lo scorso marzo Jerry Calà ha avuto un infarto durante le riprese del nuovo film omonimo in arrivo dal 24 dicembre sulle piattaforme streaming, intitolato «Chi ha rapito Jerry Calà?».

Per questo lo showman veronese ha deciso di tirare il freno a mano come ha raccontato nell’intervista concessa a Il Messaggero.

«Ho capito che forse è il caso di rallentare un po’. Godersi la vita ed evitare lo stress», dice Jerry giunto al suo settimo film da regista.

«Sono stato fortunato. Mi hanno soccorso benissimo con uno stent e ora sto giocando il secondo tempo della mia vita». Per Jerry si tratta della seconda volta che la vita gli sfugge di mano: anche nel 1994 ebbe un’incidente in auto che per poco non lo traghettò nell’altro mondo.

«Tanti anni fa non ebbi il tempo di spaventarmi: mi addormentai alla guida e mi risvegliai in acqua mezzo congelato, cosa che in qualche modo mi salvò la vita perché la bassa temperatura rallentò l’emorragia. Stavolta ero cosciente e mi sono reso conto di tutto. E mi sono proprio spaventato».

Per fortuna l’attore non ha ceduto alle tentazioni, preservando la salute.

«La coca l’ho provata, all’epoca un tiro lo facevano tutti, ma l’ho mollata subito. In compenso sbevazzavo».

Covermedia