Rapporto fragileJerry Calà: «Mara Venier mi ha tenuto con i piedi per terra»
Covermedia
30.9.2025 - 16:30
L'attore racconta la relazione con la conduttrice tra amore, rinunce e sospetti di tradimento.
Jerry Calà ricorda la sua storia con Mara Venier: «Lei mi ha fatto stare con i piedi per terra in un periodo in cui potevo anche perdere la testa».
Ospite di «Ciao Maschio», l'attore ripercorre gli anni del loro legame, segnati dal successo: «Avevamo in classifica due film contemporaneamente al primo e al secondo posto», sottolineando come la fama arrivata all'improvviso rischiasse di travolgerlo. In quel contesto, la Venier fu per lui un punto di equilibrio.
Calà rivela anche i sacrifici fatti dalla conduttrice per la stabilità della coppia: «Lei diceva: «In casa già basta uno che fa questo lavoro"», raccontando come Mara avesse rinunciato ad alcune occasioni professionali.
Non manca una riflessione sul tema del tradimento: «Il tradimento può essere la fine dell'amore che stai vivendo e per cui vedi ciò che ti manca altrove. Anche se, nel mio caso, venivo accusato pur non tradendo; allora pensavo: «Tanto vale che lo faccio"».
Parole che aprono uno squarcio sulle fragilità del loro rapporto, fatto di amore, compromessi e sospetti. La confessione di Calà aggiunge nuovi dettagli a una delle coppie più chiacchierate della tv italiana.