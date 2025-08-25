  1. Clienti privati
L'intervista Jerry Calà: «L'estate non è più quella di Sapore di mare»

Covermedia

25.8.2025 - 13:00

Jerry Calà
Jerry Calà

«L'estate non è più quella di Sapore di mare. Ora i ragazzi girano in SUV e ordinano bottiglie di vodka più alte di loro». Lo afferma Jerry Calà che col suo sguardo tagliente sugli attuali giovani illumina una stagione che non c'è più, tra SUV, vodka e banalità dell'apparire.

Covermedia

25.08.2025, 13:00

25.08.2025, 13:06

Jerry Calà, in Costa Smeralda, non nasconde la malinconia: «Prendi i figli di papà... la sera li ritrovo nei locali a ordinare bottiglie di vodka più alte di loro», mentre, sospira, «noi scendevamo in spiaggia con la torcia», ricorda nella sua recente intervista rilasciata a «Il Corriere della Sera».

Tra una foto e l'altra, commenta senza peli sulla lingua la superficialità dilagante: «Girano in gruppi chiusi... escono di casa a mezzanotte e tornano alle 6. Secondo lei poi fanno l'amore?».

Il paragone col passato emerge tra ricordi genuini e inconfondibile ironia: «Le ferie di venti giorni o di un mese sono morte... oggi durano al massimo una settimana, dieci giorni». E sul politicamente corretto, Calà mette in guardia: limita la commedia e «obbliga a scrivere copioni di serie B».

Un uomo sempre in tour – «cento spettacoli l'anno» – che guarda il presente con occhio critico ma sceglie la leggerezza come antidoto: l'estate dei suoi film era fatta di «semplicità, cazzeggio, le chiacchiere, gli incontri, l'innamorarsi»; oggi invece, annota con amarezza, molti cercano solo «apparire».

