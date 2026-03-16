Jessie Buckley

Alla 98ª edizione degli Academy Awards, Jesse Buckley conquista l'Oscar come miglior attrice protagonista per «Hamnet». È la prima attrice irlandese a riuscirci. Sul palco ringrazia le colleghe nominate, la famiglia e dedica il premio «al meraviglioso caos del cuore di una madre».

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Jesse Buckley entra nella storia degli Oscar. L'attrice irlandese diventa la prima donna del suo Paese a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista alla 98ª edizione degli Academy Awards, grazie alla sua interpretazione di Agnes Shakespeare nel dramma storico «Hamnet».

La statuetta le viene consegnata al Dolby Theatre di Los Angeles dalla precedente vincitrice Mikey Madison. Nel film, diretto da Chloé Zhao, Buckley interpreta la moglie di William Shakespeare.

«Hamnet» è tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2020 da Maggie O'Farrell, che immagina e ricostruisce la vita familiare del drammaturgo inglese.

«Grazie alle incredibili donne accanto alle quali mi trovo»

Nel suo discorso di ringraziamento, Buckley inizia con un omaggio alle colleghe nominate nella stessa categoria: Emma Stone per «Bugonia», Rose Byrne per «If I Had Legs I'd Kick You», Kate Hudson per «Song Sung Blue» e Renate Reinsve per «Sentimental Value».

«Grazie alle incredibili donne accanto alle quali mi trovo», dice sorridendo. «Sono ispirata dalla vostra arte e dal vostro cuore, e voglio lavorare con ognuna di voi».

Buckley ringrazia anche i genitori per averle insegnato a inseguire i propri sogni: «Ci avete insegnato a sognare e a non farci mai definire dalle aspettative degli altri, ma a seguire la nostra passione».

Nel discorso trova spazio anche un riferimento alla sua vita privata. L'attrice cita il compagno Fred e la loro figlia Isla: «Vi amo, e amo essere la tua mamma. Non vedo l'ora di scoprire la vita accanto a te».

Buckley ringrazia inoltre la regista Chloé Zhao e la scrittrice Maggie O'Farrell, sottolineando quanto il percorso per comprendere l'amore di una madre abbia segnato la sua esperienza sul film: «Il viaggio per capire la capacità d'amore di una madre è stata l'esperienza più grande della mia vita».

«Vorrei dedicare questo premio al meraviglioso caos del cuore di una madre.»

Nel finale del discorso, l'attrice osserva come la vittoria arrivi in una settimana simbolica nel Regno Unito, quella della festa della mamma.

«Vorrei dedicare questo premio al meraviglioso caos del cuore di una madre. Tutti noi veniamo da una genealogia di donne che hanno continuato a creare contro ogni ostacolo. Grazie per avermi riconosciuta in questo ruolo. È il più grande onore. Non riesco nemmeno a crederci».

Prima di lei, altre attrici irlandesi erano arrivate vicine alla vittoria: Saoirse Ronan e Ruth Negga erano state entrambe candidate all'Oscar come miglior attrice protagonista, senza però riuscire a conquistare la statuetta. Buckley, con «Hamnet», firma ora una prima storica per l'Irlanda agli Academy Awards.