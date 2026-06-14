Jesse Eisenberg

Il regista di «The Social Reckoning», Aaron Sorkin, ha provato per tre giorni a riportare Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg. Alla fine la parte è passata a Jeremy Strong.

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Jesse Eisenberg non tornerà a interpretare Mark Zuckerberg nel nuovo film di Aaron Sorkin dedicato all'universo Facebook.

A svelare il retroscena è stato lo stesso regista, che ha raccontato di aver trascorso tre giorni cercando di convincere l'attore a riprendere il ruolo che lo rese celebre nel 2010.

Parlando con «Vanity Fair», Sorkin ha spiegato di aver immaginato «The Social Reckoning» con Eisenberg ancora al centro della storia. «Sentivo che il ruolo apparteneva a lui», ha dichiarato il regista, ricordando il successo ottenuto dall'attore con «The Social Network».

«Non voleva più essere confuso con Mark Zuckerberg»

Alla fine, però, il protagonista di «A Real Pain» ha rifiutato. «Non voleva più essere confuso con Mark Zuckerberg», ha raccontato Sorkin, aggiungendo che l'attore aveva ormai preso le distanze dalla figura del fondatore di Facebook.

Il regista ha ricordato anche un episodio ricorrente: Eisenberg non apprezzava essere fermato negli aeroporti da fan che gli chiedevano autografi su biglietti da visita con la celebre battuta del film «Sono l'amministratore delegato, stronzi».

Il no si inserisce in una presa di distanza maturata nel tempo. Già nel 2025 l'attore aveva espresso disagio per il continuo accostamento al CEO di Meta, criticando pubblicamente alcune scelte dell'azienda e il loro impatto sulla società.

Il ruolo passa a Jeremy Strong

Sorkin ha quindi affidato il ruolo a Jeremy Strong, che interpreterà Zuckerberg nel nuovo film. Nel cast figurano anche Mikey Madison nel ruolo della whistleblower Frances Haugen e Jeremy Allen White in quello del giornalista Jeff Horwitz.

«The Social Reckoning» non racconterà la nascita di Facebook come il film del 2010, ma le conseguenze delle rivelazioni contenute nei Facebook Files.

Il progetto esplorerà le controversie che hanno coinvolto Meta negli ultimi anni, spostando il focus dall'ascesa del social network alle sue ricadute politiche e sociali.