L'attrice ha confermato la separazione dal marito Cash Warren dopo 20 anni insieme. La coppia, genitori di tre figli, intraprende ora un nuovo percorso individuale, mantenendo rispetto e amore reciproco.

Jessica Alba, 43 anni, ha annunciato la separazione dal marito Cash Warren, 46 anni, produttore cinematografico, con cui era sposata dal 2008. La coppia ha tre figli: Honor (16 anni), Haven (13 anni) e Hayes (7 anni).

Dopo settimane di speculazioni, l'attrice di «Fantastic Four» ha confermato la notizia con un post sui social media, pubblicando un messaggio su Instagram giovedì scorso.

«Inizia un nuovo capitolo»

S'è così espressa: «Negli ultimi anni ho intrapreso un percorso di auto-realizzazione e trasformazione, sia come individuo che in coppia con Cash. Sono orgogliosa di come siamo cresciuti nel nostro matrimonio in questi 20 anni, ma ora è il momento di iniziare un nuovo capitolo di crescita ed evoluzione individuale.»

«Andiamo avanti con amore, gentilezza e rispetto reciproco e resteremo sempre una famiglia. I nostri figli rimangono la nostra priorità assoluta e chiediamo riservatezza in questo momento».

Non solo cinema

Oltre al successo a Hollywood, Jessica Alba è un'imprenditrice affermata grazie a «The Honest Company», fondata nel 2012. L'azienda, specializzata in prodotti per la casa, cura del corpo e dei bambini, ha costruito la sua reputazione sull'ecosostenibilità.

Grazie all'entusiasmo dei consumatori, la compagnia è stata valutata oltre un miliardo di dollari, ponendo Alba tra le celebrità pioniere nell'avviare attività di bellezza e lifestyle che generano enormi ricchezze.