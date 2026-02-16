Cash Warren & Jessica Alba

L'attrice e il produttore hanno finalizzato la separazione: affido congiunto dei tre figli, nessun assegno di mantenimento e un accordo economico da circa 2,7 milioni di euro.

Covermedia Covermedia

È ufficiale: Jessica Alba e Cash Warren hanno finalizzato il divorzio, mettendo fine legalmente a un matrimonio durato 16 anni.

Secondo i documenti ottenuti da TMZ, l'ex coppia condividerà l'affido dei tre figli e nessuno dei due verserà un assegno di mantenimento all'altro.

Per riequilibrare la divisione dei beni, Alba pagherà a Warren circa 2,7 milioni di euro. La somma sarà corrisposta in due rate uguali, non tassabili: una immediata e una tra un anno.

Separati già dal 2024

L'attrice di «Honey» ha inoltre ripristinato ufficialmente il proprio cognome legale.

La richiesta di scioglimento del matrimonio era stata depositata presso la Superior Court di Los Angeles, citando «differenze inconciliabili» come causa della rottura.

Nei documenti ottenuti da Fox News Digital, la data della separazione era fissata al 27 dicembre 2024.

A gennaio 2025, l'attrice aveva confermato la rottura con un messaggio sui social, scegliendo parole che raccontavano un percorso personale prima ancora che sentimentale: «Sono da anni in un viaggio di auto-realizzazione e trasformazione, sia come individuo sia come partner di Cash».

Ecco come si sono conosicuti

Una dichiarazione misurata, che lasciava intravedere una decisione maturata nel tempo.

La storia tra Alba e Warren era iniziata nel 2004 sul set di «I Fantastici 4», dove lui lavorava come assistente alla produzione. Il matrimonio era arrivato nel 2008, lontano da eccessi mediatici, costruendo negli anni un'immagine di coppia solida e riservata.

Per Hollywood erano l'eccezione silenziosa: pochi scandali, molte apparizioni discrete, una famiglia al centro.

Alba ha una nuova relazione con Danny Ramirez

Nell'estate 2025, Alba aveva alimentato le voci su una nuova relazione dopo essere stata fotografata al ritorno a Los Angeles da una vacanza a Cancun con l'attore Danny Ramirez.

Poco dopo, era stata lei stessa a confermare la frequentazione, condividendo immagini di un viaggio in Australia.

Warren, interpellato da TMZ, aveva commentato con sobrietà: «Sono felice per lei. Non lo conosco, ma sembra un bravo ragazzo».